من 170 إلى 185 جنيها .. شعبة القصابين تهاجم نقيب الفلاحين بسبب سعر اللحوم

هاجم شلبي جابر عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة، تصريحات حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، الذي قال إن السعر العادل لكيلو اللحمة الحمراء في الأسواق يتراوح بين 280 جنيه لـ 300 جنيه، وأن التاجر في هذه الحالة يحقق ربح مميز.

وقال عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة، إن الأسعار التي تحدث عنها نقيب الفلاح، كانت في الزمن الماضي، وليس في هذه الفترة، وأن ما صرح به ليس صحيح، وأن سعر كيلو اللحوم البقري الحي يتراوح بين 170 إلى 185 جنيه، وأن سعر الكيلو في المجازر بـ 300 جنيه.

وأوضح عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الأسعار الحقيقية بالسوق لسيت بـ 300 جنيه، ولكن بعض الأشخاص على السوشيال يقوم بعمل عرض ويضع الكيلو وسط أشياء كثيرة بـ 300 جنيه.

ولفت إلى انخفاض أسعار الدولار ليس له علاقة باللحمة البلدى، ولكن سيكون له تأثير على اللحوم المستوردة، وأنه رغم انخفاض أسعار الدولار لكن أسعار الأعلاف لن تنخفض.



وقد شدد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، على أن هناك تراجعًا واضحًا في أسعار اللحوم الحية، مؤكدًا أن الأسعار العادلة يجب ألا تتجاوز حدودًا معينة لضمان عدالة البيع وتحقيق ربح معقول للتاجر دون استغلال المستهلك.

تراجع في أسعار اللحوم الحية.. وهذه هي الأرقام



أوضح نقيب الفلاحين ، أن أسعار اللحوم الحية تشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الكيلو القائم من الجاموسي بين 140 إلى 145 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو القائم من البقري ما بين 160 إلى 165 جنيهًا.

وبيّن أن هذه الأسعار تعكس حالة وفرة نسبية في المعروض من اللحوم، ما يستوجب عدم استغلال المواطنين عبر أسعار مبالغ فيها في منافذ البيع.

السعر العادل للمستهلك والتاجر معًا



وأشار أبو صدام، إلى أن السعر العادل لكيلو اللحمة الحمراء (بعد الذبح) يجب أن يتراوح ما بين 280 إلى 300 جنيه في الأسواق، معتبرًا أن هذا النطاق السعري يُرضي الطرفين: المستهلك من حيث عدم المبالغة، والتاجر من حيث تحقيق ربح مناسب.

«المفروض متزيدش عن 145 جنيه».. رسالة للتجار

وأكد نقيب الفلاحين، أن "اللحمة الجموسي القائم المفروض متزيدش عن 145 جنيه"، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة يعرفها أصحاب محلات الجزارة جيدًا، ولا يجب تجاوزها بحجج غير واقعية أو بهدف التربح الزائد، لافتا إلى أن بعض الجزارين قد يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر مستغلين جهل البعض بالأسعار الحقيقية للحوم الحية.

البلدي غير المستورد واللحوم متوفرة



أوضح أبو صدام ، أن تصريحاته تتعلق تحديدًا بـ"اللحوم البلدي" التي يتم ذبحها داخل مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللحوم المجمدة والمستوردة تباع بأسعار أقل من اللحوم البلدي، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا في ظل الظروف المعيشية الحالية. كما شدد على أن اللحوم متوفرة في الأسواق ولا توجد أزمة في المعروض.

واختتم نقيب الفلاحين، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مع ضرورة رفع وعي المواطن بالأسعار الحقيقية حتى لا يقع ضحية للغش أو المبالغة.

ودعا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار المنافذ التي تراعي الضمير في البيع.