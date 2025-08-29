ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بمدينة العاشر من رمضان حيث قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر بالمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة الحسينية، وأسفرت الحملة عن ضبط (٤٩ كجم) مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر رقم (٤٩٨٧) جنح ثان العاشر.

كما تم ضبط عدد (١١) باكتة صلصة بداخل كل باكتة (١٢) برطمان صلصة منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر رقم (٨١١١) جنح أول العاشر وتم تحرير محاضر رقم ( ٨١١٢) ،(٨١١٣) ،(٨١١٤) جنح أول العاشر لبيعه سجائر بزيادة عن سعرها الرسمي.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.