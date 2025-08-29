اشتعال النيران بـ 4 سيارات نقل في جراج بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق هائل نشب بعدد من السيارات النقل بجراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في جراج سيارات خلف مستشفى القرين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين نشب الحريق بعدد من السيارات النقل بجراج سيارات نقل خلف مستشفى القرين واسفر عن اشتعال النيران فى 4 سيارات متوقفة داخل الجراج وتم إخطار النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.