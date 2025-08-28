تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بقطاع تموين وسط الحسينية برئاسة الدكتور إبراهيم سلام للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة الحسينية وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (40) شيكارة دقيق فاخر استخراج 72‎%‎ زنة الشيكارة (50) كجم مجهولي المصدر باجمالي (2) طن وتم تحرير محضر رقم (19300) جنح الحسينية .

كما تم ضبط عدد (300) زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر زنة الزجاجة واحد لتر داخل (25) كرتونة وتم تحرير محضر رقم (19301) جنح الحسينية وضبط عدد (1000) كيس سكر مجهول المصدر زنة الكيس واحد كيلو بإجمالي 1000 كجم وتم تحرير محضر رقم ( 19302) جنح الحسينية.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.