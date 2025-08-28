الصحة: إغلاق 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان في الشرقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولتها النشاط دون تراخيص.

وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة تفتيش مشتركة، تضم إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نفذت حملة موسعة أسفرت عن ضبط خمس منشآت مخالفة تعمل في علاج الإدمان دون تراخيص بمدينة العاشر من رمضان.

واستهدفت الحملة المراكز التالية: مدرسة الحرية لعلاج الإدمان (المجاورة الرابعة)، وتضم 40 نزيلًا، ومركز المستقبل لعلاج الإدمان (شارع جمال عبدالناصر، المجاورة الرابعة)، ويضم 20 حالة، ومركز تعافي لعلاج الإدمان (المجاورة الأولى، حي 29)، ويضم 5 حالات، ومؤسسة محمد خليل للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان (المجاورة 82)، وتضم 100 حالة، ومركز بداية أمل وحياة لعلاج الإدمان (المجاورة 64، قطعة 33)، ويضم 43 نزيلًا.

قوانين المنشآت الطبية غير الحكومية

وأشار عبدالغفار إلى أن هذه المراكز تخالف قوانين المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، كما تفتقر إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع غياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية، بما في ذلك انتشار العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية آمنة وفق المعايير المعتمدة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

