كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة

الطعام الصحي ، أحد أهم البوابات الرئيسية نحو صحة افضل للإنسان ، ولذا حرصت وزارة الصحة والسكان علي نشر الوعي الغذائي لدي المواطنين من خلال مجموعة من النصائح الهامة.

5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه

وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك 5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه والتي تتمثل في التالي :-