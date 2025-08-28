كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة

الطعام الصحي ، أحد أهم البوابات الرئيسية نحو صحة افضل للإنسان ، ولذا حرصت وزارة الصحة والسكان علي نشر الوعي الغذائي لدي المواطنين من خلال مجموعة من النصائح الهامة.
5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه
وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك 5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه والتي تتمثل في التالي :-
- لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين
- قم بتبريد جميع الأطعمة المطبوخة والقابلة للتلف على الفور (يفضل تبريده في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية)
- قم بحفظ الطعام المطبوخ ساخنًا في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية قبل التقديم
- لا تقم بتخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
- تجنب تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة (قم بإذابة الطعام المجمد في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف)