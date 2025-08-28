قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أخبار البلد

عبدالصمد ماهر

الطعام الصحي ، أحد أهم البوابات الرئيسية نحو صحة افضل للإنسان ، ولذا حرصت وزارة الصحة والسكان علي نشر الوعي الغذائي لدي المواطنين من خلال مجموعة من النصائح الهامة.

5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه

وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك 5 خطوات للاحتفاظ بالطعام آمن سواء لتقديمه أو تخزينه والتي تتمثل في التالي :- 

  • لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين
  • قم بتبريد جميع الأطعمة المطبوخة والقابلة للتلف على الفور (يفضل تبريده في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية)
  • قم بحفظ الطعام المطبوخ ساخنًا في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية قبل التقديم
  • لا تقم بتخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
  • تجنب تذويب الطعام في درجة حرارة الغرفة (قم بإذابة الطعام المجمد في الثلاجة أو الماء البارد أو في الميكروويف)
وزارة الصحة تخزين الطعام في الثلاجة الطعام الطعام المطبوخ الثلاجة

