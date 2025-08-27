قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
اسماء محمد

يوجد عدد كبير من الأطعمة التي تساعد في علاج أمراض القلب والوقاية منها .

 ووفقا لما جاء في موقع narayanahealth نكشف لكم أهم الأطعمة الصحية للقلب التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي:

فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب

الأسماك الدهنية

نعلم أن الأمر قد يبدو غريبًا ، لكن الدهون ليست عدوًا، بل هي نوع الدهون الذي يجب الانتباه إليه.

تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم وإذا وجدت صعوبة في تناول الأسماك بشكل طبيعي، يمكنك إضافة مكملات زيت السمك إلى نظامك الغذائي و مع ذلك فإن أفضل مصدر للدهون الصحية هو الأسماك الطبيعية مثل الماكريل أو التونة.

زيت الزيتون  

ليست كل الزيوت متساوية، لذا يُعد زيت الزيتون خيارك الأمثل كما يمكنك إضافة قليل منه إلى سلطاتك أو استخدامه في الطهي، فحمض الأوليك الأحادي غير المشبع فيه يُعدّ نوعاً من الدهون الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المكسرات

في المرة القادمة التي تشتهي فيها وجبة خفيفة في منتصف النهار ، تناول علبة من المكسرات بدلًا من البطاطس المقلية ومن اللوز والكاجو والمكاديميا إلى الفول السوداني، جميع أنواع المكسرات خيار رائع لغناها بالفيتامينات والألياف والمغنيسيوم، كما أنها تحافظ على صحة قلبك.

الخضروات الورقية الخضراء

تُعدّ الخضراوات مثل السبانخ والكرنب مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة كما أنها غنية بفيتامين ك، وتحتوي على نسبة عالية من النترات التي تُساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة بطانة خلايا جدران الشرايين كما أنها قليلة الدهون والكربوهيدرات، وتُعدّ طريقةً لملء المعدة دون استهلاك سعرات حرارية زائدة وتناولها كسلطات أو كطبق سابزي، أو اجعلها جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

التوت

إنها مصدر غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم كما إنها حلوى مثالية منخفضة السعرات الحرارية، وتساعد على إشباع رغبتك في تناول الحلويات دون أضرار تناول السكريات المصنعة والمكررة.

أضف التوت الأزرق والعليق والفراولة إلى نظامك الغذائي لإضافة اللون والحلاوة والتخلص من الشعور بالبرودة.  

الأفوكادو

يساعد هذا الغذاء الخارق على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم، وهو مصدر ممتاز للدهون الصحية وأفضل ما في الأمر هو أن الدهون الصحية تُشعرك بالشبع لفترة أطول، وهي مثالية إذا كنت ترغب في قوام كريمي وغني في نظامك الغذائي ومن فوائدها الإضافية أنها غنية بالبوتاسيوم.

الفاصوليا

يرتبط النشا المقاوم الموجود في الفاصولياء بتحسين صحة القلب، فهي إحدى الطرق الطبيعية لفتح الشرايين المسدودة عن طريق خفض مستوى الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم كما وُجد أن اتباع نظام غذائي غني بالفاصولياء يُقلل الالتهابات وارتفاع ضغط الدم، وهما من عوامل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.  

الطماطم

تُعد الطماطم من أفضل مصادر الليكوبين الطبيعية، وهي صبغة نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة و إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتنظيف الشرايين، فقد يكون إضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي مفيدًا وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب .  

نصائح لكشف الطماطم المرشوش بالمبيدات

البذور

بذور الكتان، وبذور اليقطين، ودوار الشمس، والشيا، وغيرها، كلها مصادر رائعة للألياف الصحية للقلب وأحماض أوميجا 3 الدهنية وقد أظهرت دراسات أن تناول البذور في نظامك الغذائي قد يقلل من عوامل الخطر لديك، مثل الالتهابات، والكوليسترول، وضغط الدم.

الثوم 


إذا كنت تبحث عن أطعمة تساعد على تنظيف الشرايين، فقد لا يكون الثوم من أهم خياراتك، ولكنه من أفضل مصادر مركب الأليسين الطبي المفيد علاجيًا.

تشير الدراسات إلى أن تناول جرعات عالية من مستخلص الثوم لفترة طويلة فعال في خفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).
 

القلب الشرايين تنظف الشرايين تنظف القلب أطعمة تنظف القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة جمعة داود

السبت.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. 7 أدعية تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: البعض يستغل مقولة «ربك رب قلوب» لتبرير العمل الفاسد

بالصور

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

لطيفة
لطيفة
لطيفة

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد