تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

يوجد عدد كبير من الأطعمة التي تساعد في علاج أمراض القلب والوقاية منها .

ووفقا لما جاء في موقع narayanahealth نكشف لكم أهم الأطعمة الصحية للقلب التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي:

الأسماك الدهنية

نعلم أن الأمر قد يبدو غريبًا ، لكن الدهون ليست عدوًا، بل هي نوع الدهون الذي يجب الانتباه إليه.

تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم وإذا وجدت صعوبة في تناول الأسماك بشكل طبيعي، يمكنك إضافة مكملات زيت السمك إلى نظامك الغذائي و مع ذلك فإن أفضل مصدر للدهون الصحية هو الأسماك الطبيعية مثل الماكريل أو التونة.

زيت الزيتون

ليست كل الزيوت متساوية، لذا يُعد زيت الزيتون خيارك الأمثل كما يمكنك إضافة قليل منه إلى سلطاتك أو استخدامه في الطهي، فحمض الأوليك الأحادي غير المشبع فيه يُعدّ نوعاً من الدهون الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المكسرات

في المرة القادمة التي تشتهي فيها وجبة خفيفة في منتصف النهار ، تناول علبة من المكسرات بدلًا من البطاطس المقلية ومن اللوز والكاجو والمكاديميا إلى الفول السوداني، جميع أنواع المكسرات خيار رائع لغناها بالفيتامينات والألياف والمغنيسيوم، كما أنها تحافظ على صحة قلبك.

الخضروات الورقية الخضراء

تُعدّ الخضراوات مثل السبانخ والكرنب مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة كما أنها غنية بفيتامين ك، وتحتوي على نسبة عالية من النترات التي تُساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة بطانة خلايا جدران الشرايين كما أنها قليلة الدهون والكربوهيدرات، وتُعدّ طريقةً لملء المعدة دون استهلاك سعرات حرارية زائدة وتناولها كسلطات أو كطبق سابزي، أو اجعلها جزءًا من نظامك الغذائي اليومي.

التوت

إنها مصدر غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم كما إنها حلوى مثالية منخفضة السعرات الحرارية، وتساعد على إشباع رغبتك في تناول الحلويات دون أضرار تناول السكريات المصنعة والمكررة.

أضف التوت الأزرق والعليق والفراولة إلى نظامك الغذائي لإضافة اللون والحلاوة والتخلص من الشعور بالبرودة.

الأفوكادو

يساعد هذا الغذاء الخارق على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الجسم، وهو مصدر ممتاز للدهون الصحية وأفضل ما في الأمر هو أن الدهون الصحية تُشعرك بالشبع لفترة أطول، وهي مثالية إذا كنت ترغب في قوام كريمي وغني في نظامك الغذائي ومن فوائدها الإضافية أنها غنية بالبوتاسيوم.

الفاصوليا

يرتبط النشا المقاوم الموجود في الفاصولياء بتحسين صحة القلب، فهي إحدى الطرق الطبيعية لفتح الشرايين المسدودة عن طريق خفض مستوى الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم كما وُجد أن اتباع نظام غذائي غني بالفاصولياء يُقلل الالتهابات وارتفاع ضغط الدم، وهما من عوامل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

الطماطم

تُعد الطماطم من أفضل مصادر الليكوبين الطبيعية، وهي صبغة نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة و إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لتنظيف الشرايين، فقد يكون إضافة الطماطم إلى نظامك الغذائي مفيدًا وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب .

البذور

بذور الكتان، وبذور اليقطين، ودوار الشمس، والشيا، وغيرها، كلها مصادر رائعة للألياف الصحية للقلب وأحماض أوميجا 3 الدهنية وقد أظهرت دراسات أن تناول البذور في نظامك الغذائي قد يقلل من عوامل الخطر لديك، مثل الالتهابات، والكوليسترول، وضغط الدم.

الثوم



إذا كنت تبحث عن أطعمة تساعد على تنظيف الشرايين، فقد لا يكون الثوم من أهم خياراتك، ولكنه من أفضل مصادر مركب الأليسين الطبي المفيد علاجيًا.

تشير الدراسات إلى أن تناول جرعات عالية من مستخلص الثوم لفترة طويلة فعال في خفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

