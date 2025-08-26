غذاء العقل..10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

تلعب التغذية دور محوري في تطور الدماغ لدى الأطفال، خاصةً خلال السنوات الأولى من حياتهم، حيث ينمو الدماغ بسرعة أكبر مقارنة بأي مرحلة عمرية أخرى، وهذه المرحلة تعتبر حساسة، لا يُعدّ الطعام مجرد وسيلة للشبع، بل هو وقود حيوي لنمو ذهني وعقلي سليم.

10 أطعمة تعزز ذاكرة طفلك للعام الدراسي الجديد

في هذا المقال، نستعرض معك 10 أطعمة فعالة تساعد في دعم نمو الدماغ، وزيادة القدرة على التركيز، وتعزيز الذاكرة لدى الأطفال والمراهقين، وفقا لما نشره موقع health .

1. المأكولات البحرية

الأسماك والمأكولات البحرية مثل السلمون والسردين والتونة تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والزنك، واليود، وهي عناصر أساسية لتطور الدماغ، تُحسن هذه العناصر التركيز، وتعزز القدرة على الفهم والتعلّم، وتساعد على النمو الطبيعي للجهاز العصبي.

2. الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والكينوا والشعير، وهي غنية بفيتامينات ب المركّبة، التي تُساعد في إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن الإدراك والانتباه.

كما تُوفر طاقة ثابتة للدماغ طوال اليوم دون تقلبات حادة في مستويات السكر.

3. البيض

مصدر ممتاز للكولين، وفيتامين B12، والبروتين، الكولين ضروري لإنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي يُنظم الذاكرة والمزاج. تناول البيض يوميًا قد يُساهم في تحسين التركيز والانتباه.

4. الكاكاو الخام

غني بالفلافونويدات، التي تُعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتحسّن الذاكرة والتركيز، كما يحتوي على معادن مثل المغنيسيوم والزنك والسيروتونين، ما يجعله مفيدًا للوظائف العقلية والمزاج.

5. الفاصوليا

تُعد من المصادر الجيدة للطاقة طويلة الأمد، وتحتوي على الزنك وأحماض أوميغا 3 النباتية، وهي مهمة لصحة الخلايا العصبية ووظائف التفكير والتحليل.

6. العدس

مصدر غني بحمض الفوليك وفيتامينات ب، ويُساعد على تعزيز الذاكرة وتنمية الإدراك، كما يُقلل من مستويات الهوموسيستين المرتبطة بتدهور الدماغ، ويُعتبر خيارًا رائعًا للأطفال بسبب قيمته الغذائية العالية وسعراته القليلة.

7. المكسرات والبذور

مثل الجوز، اللوز، بذور الكتان، وبذور الشيا، تحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية صحية ومضادات أكسدة، مما يُساعد على تقوية الذاكرة، وتقليل التوتر، وتعزيز الإدراك.

8. الكركم

هذه التوابل الذهبية معروفة بخصائصها المضادة للالتهاب.

يحتوي على مادة "الكركمين" التي تُحسن الحالة المزاجية، وتعزز وظائف الدماغ، وتُساعد الأطفال على التعلم بشكل أفضل.

9. الخضروات الورقية

مثل السبانخ، الكرنب، والخس، وهي مليئة بحمض الفوليك، والكاروتينات، وفيتاميني E وK، تُساهم هذه العناصر في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وتحسين الإدراك.

10. التوت

الفراولة، التوت الأزرق، والتوت الأسود غنية بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تدعم نمو خلايا دماغية جديدة، وتُعزز الذاكرة، وتُقلل الالتهابات.