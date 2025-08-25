يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

الكلورفينابير، خيم الحزن على قرية دلجا بمركز ديرمواس في محافظة المنيا، وذلك بعد وفاة ستة أطفال ووالدهم في واقعة مأسوية صادمة هزّت الرأي العام، ومشاعر أهالى القرية.

كشفت التحقيقات أن وراء هذه المأساة مادة قاتلة لا يعرفها كثيرون: وهو الكلورفينابير، مبيد حشري شديد السمية يوقف أجهزة الجسم الحيوية نهائيًا ويؤدي إلى الموت البطيء، فما هو هذا السم؟ وكيف يعمل داخل الجسم؟ وما هي أعراض التسمم به؟

الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

تجيب على هذه الأسئلة اخصائي التحاليل سارة سلام، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قائلة الأتي:

ما هو الكلورفينابير؟

الكلورفينابير (Chlorfenapyr) مبيد حشري من فئة “البيرول المهلجنة”.

يُعرف بأنه مبيد خادع، إذ يدخل الجسم خاملاً ثم يتحول داخله إلى مادة سامة تدعى، ترالوبيريل Tralopyril.

هذه المادة تستهدف الميتوكوندريا داخل الخلايا، فتوقف إنتاج الطاقة ATP، وهو ما يؤدي إلى توقف وظائف الأعضاء الحيوية واحدة تلو الأخرى.

أعراض التسمم بالكلورفينابير

وأوضحت سلام أن هذا المبيد الحشرى المسمم يختلف عن غيرة من المبيدات حيث تكمن خطورته في أن أعراضه لا تظهر مباشرة، بل قد تتأخر من ساعات إلى عدة أيام، مما يصعّب تشخيصه، أبرز الأعراض:

حمى شديدة وارتفاع في درجة الحرارة يصعب السيطرة عليه.

قيء متكرر وآلام حادة في المعدة والبطن.

تشنجات عضلية واضطراب في الوعي قد يصل إلى غيبوبة.

صعوبة في التنفس نتيجة انهيار الجهاز التنفسي.

فشل كبدي وكلوي تدريجي.

وأخيرا توقف القلب والجهاز العصبي والجهاز التنفسي بالكامل، مما يؤدي إلى الوفاة.

خطورة المبيد الحشرى الكلورفينابير

لا يوجد ترياق مضاد معروف لهذا السم حتى الآن.

الوفاة قد تحدث خلال 24 ساعة في بعض الحالات، أو تمتد لفترة من 7 إلى 20 يومًا بعد التسمم.

العلاج المتاح يقتصر على محاولات إنقاذ داعمة مثل التبريد، أجهزة التنفس الصناعي، والمحاليل الوريدية، لكن معظم الحالات تنتهي بالفشل.

واقعة المنيا تفاصيل تكشفها النيابة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمة في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا

إلحاقًا ببيانها السابق بشأن واقعة وفاة ستة أطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وقد وردت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعامل الكيميائية مؤكدة أن سبب الوفاة هو تسمم المجني عليهم بمبيد حشري شديد السُميّة يُسمى “الكلوروفينابير”، والذي يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل، وقد وُجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثامين المتوفين.

وفي إطار حرص النيابة العامة على كشف ملابسات الواقعة، انتقل فريق منها يرافقه خبراء السموم بمصلحة الطب الشرعي لإجراء معاينة لمحل إقامة الأب وأطفاله بمنزل الزوجة الأولى، وكذا منزل الزوجة الثانية، حيث أسفرت المعاينة وفحص العينات المأخوذة من أواني تقديم الطعام وبقايا الخبز عن احتوائها على المبيد السام المشار إليه، كما تبين وجود آثاره بمعدات الطهي وإعداد الخبز في منزل الزوجة الثانية. وعلى أثر ذلك طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن قيام زوجة الأب الثانية بارتكابها.

هذا، وباستجواب المتهمة أقرت بأنها قامت بإعداد بعض أرغفة الخبز ووضعت بداخل بعضها كمية من المبيد الحشري، ثم أرسلتها إلى منزل الزوجة الأولى حيث كان يقيم الأب وأطفاله، فأصيبوا تباعًا بأعراض الإعياء حتى حدثت حالات الوفاة. وقد أنكرت قصدها قتلهم عمدًا، إلا أنها اعترفت بواقعة خلط المبيد بالخبز وإرساله كيدًا بالزوجة الأولى.

وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.