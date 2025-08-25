قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
أسماء عبد الحفيظ

الكلورفينابير، خيم الحزن على قرية دلجا بمركز ديرمواس في محافظة المنيا، وذلك بعد وفاة ستة أطفال ووالدهم في واقعة مأسوية صادمة هزّت الرأي العام، ومشاعر أهالى القرية.

كشفت التحقيقات أن وراء هذه المأساة مادة قاتلة لا يعرفها كثيرون: وهو الكلورفينابير، مبيد حشري شديد السمية يوقف أجهزة الجسم الحيوية نهائيًا ويؤدي إلى الموت البطيء، فما هو هذا السم؟ وكيف يعمل داخل الجسم؟ وما هي أعراض التسمم به؟

الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ 

تجيب على هذه الأسئلة اخصائي التحاليل سارة سلام، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قائلة الأتي:

ما هو الكلورفينابير؟

  • الكلورفينابير (Chlorfenapyr) مبيد حشري من فئة “البيرول المهلجنة”.
  • يُعرف بأنه مبيد خادع، إذ يدخل الجسم خاملاً ثم يتحول داخله إلى مادة سامة تدعى، ترالوبيريل Tralopyril.
  • هذه المادة تستهدف الميتوكوندريا داخل الخلايا، فتوقف إنتاج الطاقة ATP، وهو ما يؤدي إلى توقف وظائف الأعضاء الحيوية واحدة تلو الأخرى.

أعراض التسمم بالكلورفينابير

وأوضحت سلام أن هذا المبيد الحشرى المسمم يختلف عن غيرة من المبيدات حيث تكمن خطورته في أن أعراضه لا تظهر مباشرة، بل قد تتأخر من ساعات إلى عدة أيام، مما يصعّب تشخيصه، أبرز الأعراض:

  • حمى شديدة وارتفاع في درجة الحرارة يصعب السيطرة عليه.
  • قيء متكرر وآلام حادة في المعدة والبطن.
  • تشنجات عضلية واضطراب في الوعي قد يصل إلى غيبوبة.
  • صعوبة في التنفس نتيجة انهيار الجهاز التنفسي.
  • فشل كبدي وكلوي تدريجي.
  • وأخيرا توقف القلب والجهاز العصبي والجهاز التنفسي بالكامل، مما يؤدي إلى الوفاة.

خطورة المبيد الحشرى الكلورفينابير

  • لا يوجد ترياق مضاد معروف لهذا السم حتى الآن.
  • الوفاة قد تحدث خلال 24 ساعة في بعض الحالات، أو تمتد لفترة من 7 إلى 20 يومًا بعد التسمم.
  • العلاج المتاح يقتصر على محاولات إنقاذ داعمة مثل التبريد، أجهزة التنفس الصناعي، والمحاليل الوريدية، لكن معظم الحالات تنتهي بالفشل.

واقعة المنيا تفاصيل تكشفها النيابة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمة في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا

إلحاقًا ببيانها السابق بشأن واقعة وفاة ستة أطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وقد وردت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعامل الكيميائية مؤكدة أن سبب الوفاة هو تسمم المجني عليهم بمبيد حشري شديد السُميّة يُسمى “الكلوروفينابير”، والذي يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل، وقد وُجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثامين المتوفين.

وفي إطار حرص النيابة العامة على كشف ملابسات الواقعة، انتقل فريق منها يرافقه خبراء السموم بمصلحة الطب الشرعي لإجراء معاينة لمحل إقامة الأب وأطفاله بمنزل الزوجة الأولى، وكذا منزل الزوجة الثانية، حيث أسفرت المعاينة وفحص العينات المأخوذة من أواني تقديم الطعام وبقايا الخبز عن احتوائها على المبيد السام المشار إليه، كما تبين وجود آثاره بمعدات الطهي وإعداد الخبز في منزل الزوجة الثانية. وعلى أثر ذلك طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن قيام زوجة الأب الثانية بارتكابها.

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ 

هذا، وباستجواب المتهمة أقرت بأنها قامت بإعداد بعض أرغفة الخبز ووضعت بداخل بعضها كمية من المبيد الحشري، ثم أرسلتها إلى منزل الزوجة الأولى حيث كان يقيم الأب وأطفاله، فأصيبوا تباعًا بأعراض الإعياء حتى حدثت حالات الوفاة. وقد أنكرت قصدها قتلهم عمدًا، إلا أنها اعترفت بواقعة خلط المبيد بالخبز وإرساله كيدًا بالزوجة الأولى.

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ 

وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

واقعة المنيا تفاصيل تكشفها النيابة الكلورفينابير ما هي أعراض التسمم به ما هو الكلورفينابير أعراض التسمم بالكلورفينابير فشل كبدي فشل كبدي وكلوي تدريجي خطورة المبيد الحشرى الكلورفينابير Chlorfenapyr مادة سامة ترالوبيريل وظائف الأعضاء الحيوية توقف وظائف الأعضاء الحيوية واحدة تلو الأخرى الكلورفينابير ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم قرية دلجا قرية دلجا بمركز ديرمواس أعراض التسمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

بالصور

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

البنزين
البنزين
البنزين

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد