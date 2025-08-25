الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

أدلت المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس باعترافات تفصيلية عن جريمتها بالتخلص من زوجها وأبنائه الستة بسبب غيرتها بعد قيامه برد زوجته الأولى أم أبنائه لعصمته.

وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام فرق المباحث في المنيا، تزوجت من المجني عليه قبل فترة وكان حينها منفصلا عن زوجته الأولى، وكان أولاده الخمسة يعيشون معنا في المنزل حيث كنت أقوم بإعداد الطعام لهم ومرافقتهم في كل شيء.

وتابعت المتهمة قائلة «الغيرة قتلتني».. بعد فترة فوجئت بـ زوجي رد زوجته الأولى لعصمته وحسيت أنه خلاص هيخلص مني ويطلقني وقولت أتغدى بيه قبل ما يتعشى بيان حطيت السم في العيش اللي كانت بعمله للأسرة.

وأكدت المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس باستخدام السم في الخبز، أن الدافع وراء جريمتها هو الغيرة والحقد والانتقام من زوجها الذي أعاد زوجته الأولى لعصمته، وأنها كانت تخرج وراء جنائزهم الواحدة تلو الأخرى بل وتبكي عليهم بكل حرقة.