قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا: افتتاح 4 مستشفيات وإضافة 900 سرير فندقي للمحافظة

رئيس الجامعة خلال اللقاء
رئيس الجامعة خلال اللقاء
ايمن رياض

عقد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، حواراً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، علي هامش اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، استعرض خلاله رؤية الجامعة الاستراتيجية، وخطة التطوير المستمر، والمسارات التي اتبعتها الجامعة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

وأكد "د. فرحات" في كلمته على الدور المحوري والمسؤولية الأخلاقية والمهنية التي يتحملها جميع منتسبي الجامعة في دعم رسالتها، مشدداً على أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل منصة لصناعة العقول وتأهيل الكوادر الشابة للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.


واستعرض رئيس الجامعة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة البنية التحتية الأكاديمية والبحثية والموقع العام، وتنمية الموارد الذاتية للجامعة بما يزيد عن الضعف خلال العامين الماضيين عبر آليات مبتكرة لضمان استدامة التمويل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق نمو كمي ونوعي في المستشفيات الجامعية بما تمتلكه من مقومات استثنائية وخدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى تؤهلها لاستيفاء متطلبات الاعتماد ،  مؤكداً علي أن الجامعة تستعد لافتتاح 4 مستشفيات جديدة تضم أكثر من ٧٠٠ سرير، منها المستشفى الثلاثي بسعة حوالى ٤٠٠ سرير، ومستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي، ومستشفى الطوارئ للأطفال، ومستشفى الأمراض العصبية  والنفسية، وهو ما يعزز قدرات المستشفيات الجامعية لتصبح من الأكبر في صعيد مصر، إلى جانب إنشاء متحف تاريخي جديد يوثق تاريخ محافظة المنيا بمشاركة كليتي السياحة والفنادق والآداب.


كما تناول الحوار التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الجامعات الحكومية في سبيل تحقيق التميز، مشيراً إلى أن الخطة الحالية تمثل خارطة طريق استراتيجية لتحويل جامعة المنيا إلى مركز إقليمي رائد في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، على مدار السنوات القادمة. سواء علي مستوى انشاء مدينة طبية متكاملة، أو ضم 900 سرير فندقي بالإسكان الجامعي الفندقي لخدمة القطاع السياحي بالمحافظة وإنشاء متحف أثري يوثق مختلف الحقب التاريخية بالمحافظة.

كما أعلن رئيس الجامعة عن صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، تقديراً لمجهوداتهم وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة الجامعة وتعزيز تميزها المؤسسي.
 

المنيا رئيس جامعة لقاء مفتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم
مقرمشات الطماطم

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

نائب وزير الصحة تبحث دور جامعة سوهاج في خفض معدلات الولادات القيصرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد