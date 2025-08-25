رئيس جامعة المنيا: افتتاح 4 مستشفيات وإضافة 900 سرير فندقي للمحافظة

عقد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، حواراً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، علي هامش اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، استعرض خلاله رؤية الجامعة الاستراتيجية، وخطة التطوير المستمر، والمسارات التي اتبعتها الجامعة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

وأكد "د. فرحات" في كلمته على الدور المحوري والمسؤولية الأخلاقية والمهنية التي يتحملها جميع منتسبي الجامعة في دعم رسالتها، مشدداً على أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل منصة لصناعة العقول وتأهيل الكوادر الشابة للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.



واستعرض رئيس الجامعة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة البنية التحتية الأكاديمية والبحثية والموقع العام، وتنمية الموارد الذاتية للجامعة بما يزيد عن الضعف خلال العامين الماضيين عبر آليات مبتكرة لضمان استدامة التمويل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق نمو كمي ونوعي في المستشفيات الجامعية بما تمتلكه من مقومات استثنائية وخدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى تؤهلها لاستيفاء متطلبات الاعتماد ، مؤكداً علي أن الجامعة تستعد لافتتاح 4 مستشفيات جديدة تضم أكثر من ٧٠٠ سرير، منها المستشفى الثلاثي بسعة حوالى ٤٠٠ سرير، ومستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي، ومستشفى الطوارئ للأطفال، ومستشفى الأمراض العصبية والنفسية، وهو ما يعزز قدرات المستشفيات الجامعية لتصبح من الأكبر في صعيد مصر، إلى جانب إنشاء متحف تاريخي جديد يوثق تاريخ محافظة المنيا بمشاركة كليتي السياحة والفنادق والآداب.



كما تناول الحوار التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الجامعات الحكومية في سبيل تحقيق التميز، مشيراً إلى أن الخطة الحالية تمثل خارطة طريق استراتيجية لتحويل جامعة المنيا إلى مركز إقليمي رائد في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، على مدار السنوات القادمة. سواء علي مستوى انشاء مدينة طبية متكاملة، أو ضم 900 سرير فندقي بالإسكان الجامعي الفندقي لخدمة القطاع السياحي بالمحافظة وإنشاء متحف أثري يوثق مختلف الحقب التاريخية بالمحافظة.

كما أعلن رئيس الجامعة عن صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، تقديراً لمجهوداتهم وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة الجامعة وتعزيز تميزها المؤسسي.

