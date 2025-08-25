قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
محافظات

صحة المنيا تشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز ، بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية الصحة بالمنيا عدة حملات تفتيشية، حيث أسفرت الحملة على مخابز سمالوط شرق الترعة عن تحرير 41 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات لعدم وجود شهادات صحية للعاملين ونقص في الاشتراطات الصحية، إلى جانب قرارات إغلاق للمخالفات الجسيمة، وإعدام كمية من الردة والدقيق غير الصالح للاستهلاك.

مراقبة الاغذية 

كما نفذت إدارة مراقبة الأغذية بديرمواس حملة موسعة على محلات بيع حلوى المولد شملت المرور على 16 منشأة غذائية، تم خلالها سحب عينات لفحصها بالمعامل المتخصصة، وتحرير 7 محاضر، بالإضافة إلى إعدام كمية من الحلوى غير الصالحة.

وفي مركز مطاي، أسفرت الحملات التموينية والصحية عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا شملت ضبط أغذية مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع إعدام كميات من الأغذية والألبان لتغيرها في خواصها الطبيعية، كما حررت إدارة التموين بالمركز 13 محضرًا للمخابز تضمنت نقص وزن وعدم نظافة وعدم إعلان عن الأسعار.

وتمكنت حملة رقابية في مركز العدوة، من ضبط 33 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 396 زجاجة قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا (منها عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات اشتراطات صحية)، وإعدام كمية من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وفي مدينة بني مزار، نُفذت حملة مكبرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 10 محاضر حماية مستهلك، وضبط عدد من المخالفات التموينية والبيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

محافظ المنيا صحة المنيا حملات تفتيشية مراقبة الاغذية اعدام اغذية فاسدة

