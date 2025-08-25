صحة المنيا تشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز ، بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية الصحة بالمنيا عدة حملات تفتيشية، حيث أسفرت الحملة على مخابز سمالوط شرق الترعة عن تحرير 41 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات لعدم وجود شهادات صحية للعاملين ونقص في الاشتراطات الصحية، إلى جانب قرارات إغلاق للمخالفات الجسيمة، وإعدام كمية من الردة والدقيق غير الصالح للاستهلاك.

مراقبة الاغذية

كما نفذت إدارة مراقبة الأغذية بديرمواس حملة موسعة على محلات بيع حلوى المولد شملت المرور على 16 منشأة غذائية، تم خلالها سحب عينات لفحصها بالمعامل المتخصصة، وتحرير 7 محاضر، بالإضافة إلى إعدام كمية من الحلوى غير الصالحة.

وفي مركز مطاي، أسفرت الحملات التموينية والصحية عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا شملت ضبط أغذية مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع إعدام كميات من الأغذية والألبان لتغيرها في خواصها الطبيعية، كما حررت إدارة التموين بالمركز 13 محضرًا للمخابز تضمنت نقص وزن وعدم نظافة وعدم إعلان عن الأسعار.

وتمكنت حملة رقابية في مركز العدوة، من ضبط 33 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 396 زجاجة قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا (منها عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات اشتراطات صحية)، وإعدام كمية من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وفي مدينة بني مزار، نُفذت حملة مكبرة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن تحرير 10 محاضر حماية مستهلك، وضبط عدد من المخالفات التموينية والبيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.