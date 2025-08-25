قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل

أمرت النيابة العامة بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، حبس "هاجر.م.ا" المتهمة بقتل أطفال دلجا ووالدهم "زوجها" 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأجرت النيابة العامة بمركز ديرمواس تحقيقات موسعة مع المتهمة، وجهت لها خلالها الاتهام بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ووضع السم للمجني عليهم والتخلص من حياتهم وهو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم جميعا.

تحريات الداخلية

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيام المتهمة بارتكاب الواقعة، من خلال بيان جاء نصه: «أسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية وراء ارتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادا منها بأنه سوف ينفصل عنها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».