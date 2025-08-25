المنيا .. حملات مكثفة لضبط الأسواق.. وضبط 65 مخالفة تموينية متنوعة

واصلت مديرية التموين بالمنيا، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة تنفيذ لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط المنظومة التموينية وضمان حصول المواطنين على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 65 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 47 مخالفة بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن و خبز غير مطابق للمواصفات و عدم وجود ميزان سليم بالمخبز و عدم الإعلان عن لوحة التعليمات و عدم نظافة ادوات العجين وعدم إعطاء بون صرف و عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أوضح ان الحملات أسفرت عن ضبط 7 مخالفة في الأسواق، تنوعت ما بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية .

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير 9 مخالفة، تنوعت ما بين تجميع ومصادرة كميه من زيت الطعام وعدم مزاولة النشاط ، بالإضافة إلى مخالفة واحدة في مجال المواد البترولية .