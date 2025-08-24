قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

كيد النسا مر علقم.. التحقيقات تكشف: الغيرة والانتقام دافع زوجة الأب الثانية لإنهاء حياة 6 أطفال ووالدهم بدلجا بالمنيا

أطفال ديرمواس
أطفال ديرمواس
ايمن رياض

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، لغز مقتل 6 أطفال ووالدهم بقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا، وأوضحت التحقيقات أن زوجة الأب الثانية وراء ارتكاب واقعة مقتل أطفال دلجا الـ6 ووالدهم ، بعد إقدامها على وضع مادة سامة في خبز الطعام لرغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، أثر رد زوجها زوجتة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادًا منها بأنه سوف ينفصل عنها، وأضافت خُفت يطلقني والغيرة عمتني.

واعترفت زوجة الأب المتهمة في التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا «الموت الغامض» بتفاصيل جريمتها ، مؤكدة أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بدافع الحقد والغيرة، بعد أن رد زوجها زوجته الأولى ــ أم أبنائه  ــ إلى عصمته عقب سنوات من الانفصال، وذلك في أواخر شهر رمضان الماضي منذ حوالي 4 أشهر.

وقالت في التحقيقات انها شعرت بأن الزوج يميل إلى طليقته السابقة، وأنه قد يهجرها نهائيًا ليعود إلى حياته الأولى، فخفت على حياتي بعد أن استقرت بدون الزوجة الأولى، التي كانت تعيش في بيت أهلها في محافظة بني سويف المجاورة، خاصة بعدما لاحظت عودة أجواء المودة بينهما، واجتماع الأبناء مع والدتهم من جديد.

وأضافت المتهمه ان مشاعر الغيرة والأنانية دفعتني للتخلص من الأبناء والزوجة الأولى، حتى أحتفظ بزوجي.

وبحسب اعترافاتها، قامت بوضع مادة سامة مكوّنة من مبيد حشري داخل الخبز، ثم قدّمته لهم.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت لغز واقعة تسمم أطفال داخل إحدى الأسر بالمنيا، حيث تبين أن زوجة الأب الثانية تقف وراء ارتكاب الجريمة

لما ورد بالتحريات، فقد قامت المتهمة بوضع مادة سامة داخل خبز الطعام الذي أعدته لأبناء زوجها، في محاولة للتخلص منهم هم ووالدتهم، بدافع الغيرة والانتقام.

وأوضحت التحقيقات إلى أن خلافات أسرية دفعت المتهمة إلى ارتكاب فعلتها، بعدما قام زوجها برد طليقته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، ما أثار مخاوفها من انفصاله عنها، الأمر الذي دفعها للتخطيط للجريمة. 

الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق. 
 

المنيا ديرمواس دلجا أطفال وفاة تسمم

