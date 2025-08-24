قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية
محافظ المنيا يتفقد مشروعات الصحة بمطاي وتوافر الإمكانيات اللازمة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الصحية بمركز ومدينة مطاي، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة القطاع الصحي، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استهل محافظ المنيا جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الأتلات، حيث تفقد أقسام الاستقبال، الأسنان، التطعيمات، والصيدلية، واطلع على سجلات قيد الحالات المرضية ومدى الالتزام بضوابط العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والعاملين في تقديم خدمة متميزة لأبناء القرية.


كما استمع إلى شرح من الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أوضح خلاله أن الوحدة تقدم خدمات علاجية ووقائية لحوالي 13,600 نسمة من القرية والقرى المجاورة، من خلال فريق طبي متكامل يشمل أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وفنيين ومعاونين.

وخلال جولة مفاجئة إلى مستشفى مطاي المركزي، اطمأن المحافظ على تواجد الأطباء وهيئة التمريض، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمة الطبية مع قرب الانتهاء من تجهيز وفرش المستشفى الجديد. كما تفقد المحافظ أقسام المناظير والعناية المركزة، وشدد على الاستمرار في رفع كفاءة الإمكانيات الطبية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات العلاجية للمرضى.

كما تابع محافظ المنيا الأعمال الإنشائية لمستشفى مطاي المركزي الجديد، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%، وتصل تكلفته التقديرية إلى 640 مليون جنيه، ويضم 135 سريرًا داخليًا، و33 حضّانة، و35 جهاز غسيل كلوي، و33 سرير عناية مركزة، و15 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وصيدلية مركزية، وبنك دم ومعامل متطورة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بمختلف المراكز، لحصر الاحتياجات الفعلية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحسين جودة الخدمة الطبية.

رافق المحافظ في جولته الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندسة هويدا الشافعي، رئيس مركز مطاي.

