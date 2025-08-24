غدا.. قطع مياه الشرب عن 5 قري في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع مياه الشرب عن 5 قري بمركز بني مزار غدا الاثنين 25 أغسطس الجاري من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء للقيام بأعمال ربط خط طرد محطة مياه التوسعات ببني مزار.



وقالت الشركة في بيان لها اليوم ، أن القري المتأثرة بأعمال الربط والصيانة هي القيس وابشاق والسعدية وام الياس والصنط .

وأكدت الشركة، في بيانها بتوفير سيارات صالحة للشرب مجانا للمناطق المتأثرة بالانقطاع .

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.