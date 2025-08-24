قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع إحلال وتجديد مدرسة الاتلات للتعليم الأساسي ويوجه بمراجعة صيانة المدراس

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية بمركز ومدينة مطاى، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2025/2026، والوقوف على احتياجات ومتطلبات المدارس والاطمئنان على جاهزيتها من حيث استكمال أعمال الصيانة وتوفير الأثاث المدرسي، والتأكد من تهيئة الفصول والمعامل والمكتبات لاستقبال الطلاب.

شملت جولة المحافظ مدرسة العروبة الابتدائية، ومدرسة مطاي الإعدادية بنات، حيث تفقد المحافظ الفصول بالمدارس ودورات المياه والمكتبات وغرف المعامل والحاسب الآلي، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الصيانة ، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأكد المحافظ أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة ، فالاهتمام بالعملية التعليمية ونجاحها هي نواة الازدهار والتقدم لمصر، مؤكدا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي للتلاميذ.

وشدد محافظ المنيا على مراجعة كافة أعمال الصيانة واستيفاء كافة احتياجات المدارس واجراء الترميمات المطلوبة داخل مدارس المحافظة واستكمال اعمال صيانة المرافق والإضاءة في جميع الفصول ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يتماشى مع أهداف العملية التعليمية.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بما ييسر حركة الطلاب، ويحقق الانضباط الكامل مع بدء العام الدراسي.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة اعمال (إحلال جزئى) بمدرسة الاتلات للتعليم الأساسي التابعة لمجلس قروى بردنوها حيث اطمأن  المحافظ على كافة التجهيزات النهائية وتوافر متطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلبة وشبكات الانترنت والسبورات وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم ، مؤكداً أن التعليم أولوية أولي علي رأس أجندة التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس احمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن اعمال الاحلال شملت  بناء جناح كامل للمدرسة يضم 22 فصل بتكلفة اجمالية قدرها 24 مليون جنيه وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس تضم 24 مدرسة باجمالى 300 فصل لتكون جاهزة لدخول العملية التعليمية العام الدراسى الجديد بما يسهم في تقليل الكثافة داخل الفصول، وتعزيز جودة العملية التعليمية لخدمة الطلاب من أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، هويده الشافعى رئيس مركز مطاى.

المنيا محافظ المنيا مطاي مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الأرصاد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد