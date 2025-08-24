محافظ المنيا يتابع إحلال وتجديد مدرسة الاتلات للتعليم الأساسي ويوجه بمراجعة صيانة المدراس

تفقد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية بمركز ومدينة مطاى، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2025/2026، والوقوف على احتياجات ومتطلبات المدارس والاطمئنان على جاهزيتها من حيث استكمال أعمال الصيانة وتوفير الأثاث المدرسي، والتأكد من تهيئة الفصول والمعامل والمكتبات لاستقبال الطلاب.

شملت جولة المحافظ مدرسة العروبة الابتدائية، ومدرسة مطاي الإعدادية بنات، حيث تفقد المحافظ الفصول بالمدارس ودورات المياه والمكتبات وغرف المعامل والحاسب الآلي، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الصيانة ، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأكد المحافظ أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة ، فالاهتمام بالعملية التعليمية ونجاحها هي نواة الازدهار والتقدم لمصر، مؤكدا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي للتلاميذ.

وشدد محافظ المنيا على مراجعة كافة أعمال الصيانة واستيفاء كافة احتياجات المدارس واجراء الترميمات المطلوبة داخل مدارس المحافظة واستكمال اعمال صيانة المرافق والإضاءة في جميع الفصول ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يتماشى مع أهداف العملية التعليمية.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بما ييسر حركة الطلاب، ويحقق الانضباط الكامل مع بدء العام الدراسي.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة اعمال (إحلال جزئى) بمدرسة الاتلات للتعليم الأساسي التابعة لمجلس قروى بردنوها حيث اطمأن المحافظ على كافة التجهيزات النهائية وتوافر متطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلبة وشبكات الانترنت والسبورات وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء لاستقبال الطلاب العام الدراسي القادم ، مؤكداً أن التعليم أولوية أولي علي رأس أجندة التنمية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس احمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن اعمال الاحلال شملت بناء جناح كامل للمدرسة يضم 22 فصل بتكلفة اجمالية قدرها 24 مليون جنيه وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس تضم 24 مدرسة باجمالى 300 فصل لتكون جاهزة لدخول العملية التعليمية العام الدراسى الجديد بما يسهم في تقليل الكثافة داخل الفصول، وتعزيز جودة العملية التعليمية لخدمة الطلاب من أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد محمود عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، هويده الشافعى رئيس مركز مطاى.