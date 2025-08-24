جودة الخبز وتمهيد الطرق والصرف..مطالب أهالي قرية الاتلات من محافظ المنيا

حرص اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على التوجه سيرًا على الأقدام لمعاينة قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي، وذلك استجابة لمطالب أهالي قرية الاتلات بمركز مطاي بدراسة إمكانية تخصيصها لإقامة مركز شباب أو ملعب يخدم أبناء القرية ويسهم في تنمية مهارات النشء والشباب.

واستمع محافظ المنيا إلى مطالب الأهالي وشكاواهم، مكلفًا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لها، حيث وجه بتقديم إعانات مادية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفهم المعيشية وتخفيفًا عن كاهلهم.

كما استجاب محافظ المنيا لعدد من شكاوى المواطنين، والتي تنوعت ما بين مشكلات خاصة بجودة الخبز، ومطالب لتمهيد ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب توصيل خدمة الصرف الصحي، حيث كلف الوحدة المحلية والمكتب التنفيذي بمتابعة تلك المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المنظمة، مع إزالة أية معوقات قد تعرقل مصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم يمثل أولوية للعمل التنفيذي، مشددًا على أهمية تحسين مستوى الخدمات في مجالات النظافة العامة، ودعم الأنشطة التجارية والخدمية، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

وأبدى الأهالي سعادتهم بوجود المحافظ وسطهم، مشيدين بسرعة استجابته وحرصه على التواصل المباشر، مؤكدين أن حضوره الميداني يعكس اهتمامًا حقيقيًا باحتياجات المواطنين.