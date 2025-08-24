شقيق والد أطفال دلجا بالمنيا نطالب بالقصاص العاجل

أكد محمد على عم الأطفال الـ6 المتوفين وشقيق والدهم المتوفي ناصر محمد بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، على وجود خلافات بين المتهمة وشقيقه رحمه الله، خاصة بعد أن رد زوجته الأولى وأم أطفاله الستة الذين راحوا ضحية انتقام زوجة الاب، فكنا نشك فيها منذ الوفاة الأولى، وأضاف كنا ننتظر التحريات الأمنية وتحقيقات النيابة، وبعد الوصول إلى الجاني نريد القصاص العاجل .

وأوضح أن زوجة شقيقه المتهمة، وضعت مولودها الثاني منذ أيام، وان وقت حدوث الواقعة كانت حاملا في شهرها الأخير.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت لغز واقعة تسمم أطفال داخل إحدى الأسر بالمنيا، حيث تبين أن زوجة الأب الثانية تقف وراء ارتكاب الجريمة

لما ورد بالتحريات، فقد قامت المتهمة بوضع مادة سامة داخل خبز الطعام الذي أعدته لأبناء زوجها، في محاولة للتخلص منهم هم ووالدتهم، بدافع الغيرة والانتقام.

وأوضحت التحقيقات إلى أن خلافات أسرية دفعت المتهمة إلى ارتكاب فعلتها، بعدما قام زوجها برد طليقته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، ما أثار مخاوفها من انفصاله عنها، الأمر الذي دفعها للتخطيط للجريمة

الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات

يذكر ان قرية دلجا بديرمواس قد شهدت خلال شهر يوليو الماضي وفاة 6 أطفال ووالدهم ، بسبب غير معروف وأعراض متشابهة متسارعة، والراحلون هم: ريم ناصر 10 سنوات، وعمر ناصر 7 سنوات، ومحمد ناصر 11 سنة، ثم لحقهم شقيقهم أحمد ناصر 5 سنوات، ومن بعده رحمة ناصر 12 سنه، بينما توفيت الشقيقة الأخيرة فرحة ناصر 14 سنة، بعد أشقائها بنحو 10 أيام، واخيرا توفي الأب ناصر محمد 48 سنة، حيث أكدت التحقيقات أن العينات التي تم سحبها من الأطفال بها مادة سامة.

