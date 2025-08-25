السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة للدواجن والبط، بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا دون إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزرعة لتربية الدواجن والبط بإحدى قرى مركز أبوقرقاص ومحاولة الأهالي السيطرة عليه

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتين إطفاء وتم إخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، بينما تسبب الحريق في نفوق عدد من الدواجن والبط.

وكشفت التحريات الأولية ان نشوب الحريق يرجع الي انفجار في أسطوانة بوتوجاز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

