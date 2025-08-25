قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
محافظات

100 يوم صحة تواصل تقديم خدماتها لأكثر من 194 ألف مواطن بالمنيا

حملة 100 يوم صحة
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة «100 يوم صحة» بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والعيادات الثابتة والمتنقلة، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية تشمل مختلف الفئات العمرية وعلى مدار اليوم، ضمن المبادرات الرئاسية الرامية لتعزيز المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضى وحتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 194 ألف مواطن، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي، وتعمل على ضمان وصول الخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في التوسع بالمبادرات الصحية وتحقيق العدالة في توفير الرعاية الطبية.

مبادرات متخصصة 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تقدم مجموعة من المبادرات المتخصصة، منها الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة «صحة المرأة»، والكشف عن الأورام السرطانية، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى مبادرات العناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ودعم صحة كبار السن، مؤكداً أن فرق العمل الطبية تواصل جهودها اليومية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتحقيق أهداف الحملة حتى استكمال تغطية جميع المستهدفين.

محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة حملة 100 يوم صحة مبادرات متخصصة صحة المرأة مبادرة الاعتلال الكلوي

