الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا : تكثيف الحملات على المحال العامة للتأكد من تحقيق الانضباط

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل تكثيف حملاتها على المحال العامة بمختلف المراكز، للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة، وضبط المخالفات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية بما يتماشى مع القوانين واللوائح.

وفي هذا السياق قامت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة بتنفيذ حملة ليلية مكبرة بمركز المنيا، برئاسة وليد أحمد كامل، رئيس اللجنة العامة للتفتيش على المحال العامة، وبمشاركة الوحدة المحلية ورئيس اللجنة الفرعية، الحماية المدنية، إلى جانب مسؤولي إدارات (الرفع المساحي والذكاء المكاني – البيئة – الإشغالات)

وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، والغلق الفوري لمقهَيَيْن لمخالفة الإجراءات القانونية، إضافة إلى تحرير 13 مخالفة إشغال غير جائز و20 محضرًا لمخالفات بيئية، فضلاً عن ضبط سيارة محملة بمخلفات دواجن. كما واصلت اللجنة جهودها في توعية أصحاب المحال بضرورة الالتزام بأحكام قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والتقدم بطلبات الترخيص وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
 

