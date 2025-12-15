قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
ابن الفنانة جليلة محمود يكشف تدهور حالتها الصحية: نحتاج دعواتكم للشفاء العاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انخفاض حاد.. جاجوار تبيع سيارات فاخرة بـ 22 ألف دولار في هذه الدولة

جاجوار
جاجوار
عزة عاطف

بينما تستعد علامة "جاجوار" العالمية للتحول الجذري إلى علامة تجارية كهربائية بالكامل، على أمل منافسة الفخامة البريطانية التي تقدمها "بنتلي"، يظل السؤال محيرًا: هل توقفت حقًا عن بيع جميع سياراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)؟ الجواب هو لا، ليس في كل مكان. 

ففي السوق الصيني، لا تزال ثلاث طرازات من "جاجوار" العاملة بالوقود متاحة للبيع، وتُعرض حاليًا بأسعار مخفضة بشكل حاد وغير مسبوق.

طرازات الوقود الباقية وتخفيضات تفوق الـ 50%

بعد أشهر من انخفاض المبيعات والركود، اضطرت "جاجوار" في الصين إلى تقديم خصومات هائلة لإحياء الطلب على موديلاتها القديمة قبل التحول الكامل للعلامة. 

وصلت التخفيضات إلى مستويات غير متوقعة، فاقت في بعض الأحيان 50 بالمائة من السعر الأصلي للسيارة.

  • جاجوار XEL (قاعدة عجلات طويلة): أصبحت النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة من طراز XEL تُباع الآن بسعر يبلغ حوالي 22,000 دولار أمريكي، وذلك بعد تطبيق تخفيضات عميقة جدًا.
  • جاجوار XFL سيدان: شهد طراز السيدان الأكبر، XFL، انخفاضاً في سعره بحوالي 18,000 دولار أمريكي.

دوافع التخفيضات العميقة

هذه التخفيضات الهائلة لم تكن خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة فرضتها طبيعة السوق الصيني وتغير استراتيجية العلامة. 

فبينما تسعى "جاجوار" عالميًا لتفريغ المخزون تمهيدًا لإعادة التموضع كعلامة فاخرة كهربائية حصرية، وجد الوكلاء الصينيون أنفسهم مضطرين لملاحقة المشترين المترددين من خلال أسعار زهيدة. 

أدى هذا النهج بالفعل إلى إنعاش المبيعات بعد أشهر من التراجع. 

ويعكس هذا الوضع الضغوط التي تواجهها شركات صناعة السيارات الفاخرة التقليدية في الصين، خاصة مع نمو المنافسة المحلية في قطاع السيارات الكهربائية.

جاجوار سيارات جاجوار أرخص سيارة جاجوار الصين السيارات الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

المعاشات

حقيقة الزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2026

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

ترشيحاتنا

فيلم الست

إيرادات السينما أمس| "الست" علي القمة و"لنا في الخيال" يلاحقه

أيام قرطاج السينمائية

محمد على نهدي: أكشف أسباب عدم اختيار فيلمي في مسابقة قرطاج بعد عرضه في تونس | خاص

متحف محمد ناجي

متحف محمد ناجي ضمن مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير"

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد