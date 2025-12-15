انخفاض حاد.. جاجوار تبيع سيارات فاخرة بـ 22 ألف دولار في هذه الدولة

بينما تستعد علامة "جاجوار" العالمية للتحول الجذري إلى علامة تجارية كهربائية بالكامل، على أمل منافسة الفخامة البريطانية التي تقدمها "بنتلي"، يظل السؤال محيرًا: هل توقفت حقًا عن بيع جميع سياراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)؟ الجواب هو لا، ليس في كل مكان.

ففي السوق الصيني، لا تزال ثلاث طرازات من "جاجوار" العاملة بالوقود متاحة للبيع، وتُعرض حاليًا بأسعار مخفضة بشكل حاد وغير مسبوق.

طرازات الوقود الباقية وتخفيضات تفوق الـ 50%

بعد أشهر من انخفاض المبيعات والركود، اضطرت "جاجوار" في الصين إلى تقديم خصومات هائلة لإحياء الطلب على موديلاتها القديمة قبل التحول الكامل للعلامة.

وصلت التخفيضات إلى مستويات غير متوقعة، فاقت في بعض الأحيان 50 بالمائة من السعر الأصلي للسيارة.

جاجوار XEL (قاعدة عجلات طويلة): أصبحت النسخة ذات قاعدة العجلات الطويلة من طراز XEL تُباع الآن بسعر يبلغ حوالي 22,000 دولار أمريكي، وذلك بعد تطبيق تخفيضات عميقة جدًا.

جاجوار XFL سيدان: شهد طراز السيدان الأكبر، XFL، انخفاضاً في سعره بحوالي 18,000 دولار أمريكي.

دوافع التخفيضات العميقة

هذه التخفيضات الهائلة لم تكن خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة فرضتها طبيعة السوق الصيني وتغير استراتيجية العلامة.

فبينما تسعى "جاجوار" عالميًا لتفريغ المخزون تمهيدًا لإعادة التموضع كعلامة فاخرة كهربائية حصرية، وجد الوكلاء الصينيون أنفسهم مضطرين لملاحقة المشترين المترددين من خلال أسعار زهيدة.

أدى هذا النهج بالفعل إلى إنعاش المبيعات بعد أشهر من التراجع.

ويعكس هذا الوضع الضغوط التي تواجهها شركات صناعة السيارات الفاخرة التقليدية في الصين، خاصة مع نمو المنافسة المحلية في قطاع السيارات الكهربائية.