بميزات احترافية .. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

من المقرر إطلاق جهاز Infinix XPad Edge رسميًا في 18 ديسمبر في ماليزيا، وقبل إطلاقه، كشفت شركة Infinix عن بعض التفاصيل الأولية حول تصميم الجهاز اللوحي ومكانته، مع التركيز على الإنتاجية والترفيه.

وإليكم ما يمكن توقعه من الجهاز اللوحي الجديد للشركة.

إطلاق جهاز Infinix XPad Edge وميزاته الرسمية



أكدت شركة إنفينيكس أن جهاز XPad Edge يتميز بتصميم معدني أنيق بسمك 6.19 ملم ووزن 588 جرامًا، مما يمنحه مظهرًا خفيفًا وفخمًا. ويحتوي الجهاز اللوحي على شاشة مقاس 13.2 بوصة بدقة 2400 × 1600 بكسل وسطوع نموذجي يبلغ 450 شمعة/م².

وتتولى مكبرات الصوت الرباعية مهام الصوت، وتدّعي الشركة المصنعة أنها توفر صوتًا أعلى بكثير مقارنةً بمكبرات الصوت التقليدية للأجهزة اللوحية.

أما من ناحية البرمجيات، فيأتي جهاز XPad Edge مزودًا ببرنامج WPS Office مثبتًا مسبقًا، ويدعم العديد من الأدوات التي تركز على الإنتاجية، مثل تقسيم الشاشة، والنوافذ المتوازية، وبث الفيديو من الهاتف، ووضع العرض الثانوي على الكمبيوتر.

إنفينيكس إكس باد إيدج



إنفينيكس إكس باد إيدج



يُقدّم جهاز XPad Edge أيضاً مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعد الصوتي Folax، وتقنية الترجمة Hi، وتقنية التعرف الذكي على الشاشة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي. كما أكدت شركة Infinix دعمها لتقنية الاتصال بشبكة الجيل الرابع (4G) وشبكة Wi-Fi.

وقبل الإطلاق الرسمي، ظهر جهاز XPad Edge لفترة وجيزة على موقع Shopee Malaysia، كاشفًا عن مواصفات لم تؤكدها شركة Infinix بعد.

تشير القائمة إلى أن الجهاز اللوحي يعمل بمعالج Snapdragon 685 ونظام Android 15 مثبتًا مسبقًا. كما تشير إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 2 تيرابايت.

وتتضمن التفاصيل الإضافية المذكورة كاميرات بدقة 8 ميجابكسل في الأمام والخلف، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 18 واط، وتوفر الجهاز بلون رمادي سماوي واحد. وقد عُرض الجهاز اللوحي بسعر 1329 رينغيت ماليزي (حوالي 325 دولارًا أمريكيًا) على موقع شوبي، وسيتم الإعلان عن السعر الرسمي عند الإطلاق.