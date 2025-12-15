قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية .. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

جهاز Infinix XPad Edge
جهاز Infinix XPad Edge
لمياء الياسين

من المقرر إطلاق جهاز Infinix XPad Edge رسميًا في 18 ديسمبر في ماليزيا، وقبل إطلاقه، كشفت شركة Infinix عن بعض التفاصيل الأولية حول تصميم الجهاز اللوحي ومكانته، مع التركيز على الإنتاجية والترفيه.

وإليكم ما يمكن توقعه من الجهاز اللوحي الجديد للشركة.

إطلاق جهاز Infinix XPad Edge وميزاته الرسمية

 أكدت شركة إنفينيكس أن جهاز XPad Edge يتميز بتصميم معدني أنيق بسمك 6.19 ملم ووزن 588 جرامًا، مما يمنحه مظهرًا خفيفًا وفخمًا. ويحتوي الجهاز اللوحي على شاشة مقاس 13.2 بوصة بدقة 2400 × 1600 بكسل وسطوع نموذجي يبلغ 450 شمعة/م².

وتتولى مكبرات الصوت الرباعية مهام الصوت، وتدّعي الشركة المصنعة أنها توفر صوتًا أعلى بكثير مقارنةً بمكبرات الصوت التقليدية للأجهزة اللوحية. 

أما من ناحية البرمجيات، فيأتي جهاز XPad Edge مزودًا ببرنامج WPS Office مثبتًا مسبقًا، ويدعم العديد من الأدوات التي تركز على الإنتاجية، مثل تقسيم الشاشة، والنوافذ المتوازية، وبث الفيديو من الهاتف، ووضع العرض الثانوي على الكمبيوتر.

إنفينيكس إكس باد إيدج


إنفينيكس إكس باد إيدج
 

يُقدّم جهاز XPad Edge أيضاً مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعد الصوتي Folax، وتقنية الترجمة Hi، وتقنية التعرف الذكي على الشاشة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي. كما أكدت شركة Infinix دعمها لتقنية الاتصال بشبكة الجيل الرابع (4G) وشبكة Wi-Fi.

وقبل الإطلاق الرسمي، ظهر جهاز XPad Edge لفترة وجيزة على موقع Shopee Malaysia، كاشفًا عن مواصفات لم تؤكدها شركة Infinix بعد. 

 تشير القائمة إلى أن الجهاز اللوحي يعمل بمعالج Snapdragon 685 ونظام Android 15 مثبتًا مسبقًا. كما تشير إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع التخزين حتى 2 تيرابايت.

وتتضمن التفاصيل الإضافية المذكورة كاميرات بدقة 8 ميجابكسل في الأمام والخلف، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 18 واط، وتوفر الجهاز بلون رمادي سماوي واحد. وقد عُرض الجهاز اللوحي بسعر 1329 رينغيت ماليزي (حوالي 325 دولارًا أمريكيًا) على موقع شوبي، وسيتم الإعلان عن السعر الرسمي عند الإطلاق.

جهاز Infinix XPad Edge الجهاز اللوحي جهاز XPad Edge مهام الصوت شحن سلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

احمد العوضي

أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

الزمالك

ضربة موجعة للزمالك قبل لقاء حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وكيل رابطة العالم الإسلامي: التحديات الفكرية والأخلاقية تفرض على الخطاب الإفتائي مسئولية مضاعفة

محمد الضويني

وكيل الأزهر: لابد من مخاطبة الجيل الرقمي بلغته

مفتي الجمهورية

المفتي: دار الإفتاء أكدت بصراحة على عدالة القضية الفلسطينية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقه الدجاج البانيه المقرمش

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية

طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.

فيديو

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد