مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
محافظات

والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية

صغار دلجا بديرمواس
ايمن رياض

أكدت ام هاشم. ا  45 سنه، والدة أطفال قرية دلجا بديرمواس جنوب المنيا أنها كانت تعيش في حالة خوف دائم من زوجة الأب، بعد شكوكها بأنها تمارس أعمال سحر للسيطرة على زوجها.

وأوضحت، انها امتنعت عن تناول الطعام يوم الواقعة بعد شكوكها من طريقة إعداده، مؤكدة أنها اعتادت تجنب الأكل من يد زوجة الأب خوفًا من أن تكون قد وضعت به أي شيء غير مألوف، خاصة بعدما لاحظت في أوقات سابقة أنها تفعل أمورًا غريبة، كانت تعتقد أنها مرتبطة بأعمال سحرية.

كانت تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت لغز مقتل 6 أطفال ووالدهم بقرية دلجا بمركز ديرمواس ، وأوضحت التحقيقات أن زوجة الأب الثانية وراء ارتكاب واقعة مقتل أطفال دلجا الـ6 ووالدهم ، بعد إقدامها على وضع مادة سامة في خبز الطعام لرغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، أثر رد زوجها زوجته الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادًا منها بأنه سوف ينفصل عنها، وأضافت خُفت يطلقني والغيرة عمتني.

واعترفت زوجة الأب المتهمة بتفاصيل جريمتها ، مؤكدة أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بدافع الحقد والغيرة، بعد أن رد زوجها زوجته الأولى ــ أم أبنائه  ــ إلى عصمته عقب سنوات من الانفصال، وذلك في أواخر شهر رمضان الماضي منذ حوالي 4 أشهر.

وبحسب اعترافاتها، قامت بوضع مادة سامة مكوّنة من مبيد حشري داخل الخبز، ثم قدّمته لهم.

وقالت في التحقيقات انها شعرت بأن الزوج يميل إلى طليقته السابقة، وأنه قد يهجرها نهائيًا ليعود إلى حياته الأولى، فخفت على حياتي بعد أن استقرت بدون الزوجة الأولى، التي كانت تعيش في بيت أهلها في محافظة بني سويف المجاورة، خاصة بعدما لاحظت عودة أجواء المودة بينهما، واجتماع الأبناء مع والدتهم من جديد.

وأضافت المتهمة ان مشاعر الغيرة والأنانية دفعتني للتخلص من الأبناء والزوجة الأولى، حتى أحتفظ بزوجي.

يشار إلى ان الأجهزة الأمنية، كشفت لغز واقعة تسمم أطفال داخل إحدى الأسر بالمنيا، حيث تبين أن زوجة الأب الثانية تقف وراء ارتكاب الجريمة، بعد أن قامت المتهمة بوضع مادة سامة داخل خبز الطعام الذي أعدته لأبناء زوجها، في محاولة للتخلص منهم هم ووالدتهم، بدافع الغيرة والانتقام.

وأوضحت التحقيقات أن خلافات أسرية دفعت المتهمة إلى ارتكاب فعلتها، بعدما قام زوجها برد طليقته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، ما أثار مخاوفها من انفصاله عنها، الأمر الذي دفعها للتخطيط للجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات. 
 

المنيا ديرمواس دلجا والدة الأطفال

