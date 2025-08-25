قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
تحقيقات وملفات

الغيرة القاتلة.. القصة الكاملة لكشف لغز إنهاء حياة أطفال المنيا ووالدهم

ايمن رياض

أسدلت الستار على قضية أطفال دلجا ، الذين أذهقت ارواحهم البريئه بلا ذنب أو خطا في غمضة عين، وكذلك والدهم الذي راح ضحية الكراهية والغيرة من زوجته الثانية..

كشف لغز اطفال دلجا

كشفت وزارة الداخلية ، لغز مصرع أسرة كاملة في ديرمواس بالمنيا حيث تبين أن زوجة والدهم وراء ارتكاب الواقعة.

وأسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية خلف إرتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذى تعده لأنجال زوجها فى إطار رغبتها فى التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً وإعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

التحقيقات

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، لغز مقتل 6 أطفال ووالدهم بقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا، وأوضحت التحقيقات أن زوجة الأب الثانية وراء ارتكاب واقعة مقتل أطفال دلجا الـ6 ووالدهم ، بعد إقدامها على وضع مادة سامة في خبز الطعام لرغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، أثر رد زوجها زوجتة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادًا منها بأنه سوف ينفصل عنها، وأضافت خُفت يطلقني والغيرة عمتني.

واعترفت زوجة الأب المتهمة في التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا «الموت الغامض» بتفاصيل جريمتها ، مؤكدة أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بدافع الحقد والغيرة، بعد أن رد زوجها زوجته الأولى ــ أم أبنائه  ــ إلى عصمته عقب سنوات من الانفصال، وذلك في أواخر شهر رمضان الماضي منذ حوالي 4 أشهر.

وقالت في التحقيقات انها شعرت بأن الزوج يميل إلى طليقته السابقة، وأنه قد يهجرها نهائيًا ليعود إلى حياته الأولى، فخفت على حياتي بعد أن استقرت بدون الزوجة الأولى، التي كانت تعيش في بيت أهلها في محافظة بني سويف المجاورة، خاصة بعدما لاحظت عودة أجواء المودة بينهما، واجتماع الأبناء مع والدتهم من جديد.

وأضافت المتهمه ان مشاعر الغيرة والأنانية دفعتني للتخلص من الأبناء والزوجة الأولى، حتى أحتفظ بزوجي.

وبحسب اعترافاتها، قامت بوضع مادة سامة مكوّنة من مبيد حشري داخل الخبز، ثم قدّمته لهم.

وأوضحت التحقيقات إلى أن خلافات أسرية دفعت المتهمة إلى ارتكاب فعلتها، بعدما قام زوجها برد طليقته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، ما أثار مخاوفها من انفصاله عنها، الأمر الذي دفعها للتخطيط للجريمة. 

الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق. 

أكد محمد على عم الأطفال الـ6 المتوفين وشقيق والدهم المتوفي ناصر محمد بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، على وجود خلافات بين المتهمة وشقيقه رحمه الله، خاصة بعد أن رد زوجته الأولى وأم أطفاله الستة الذين راحوا ضحية انتقام زوجة الاب، فكنا نشك فيها منذ الوفاة الأولى، وأضاف كنا ننتظر التحريات الأمنية وتحقيقات النيابة، وبعد الوصول إلى الجاني نريد القصاص العاجل .

وأوضح أن زوجة شقيقه المتهمة، وضعت مولودها الثاني منذ أيام، وان وقت حدوث الواقعة كانت حاملا في شهرها الأخير.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت لغز واقعة تسمم أطفال داخل إحدى الأسر بالمنيا، حيث تبين أن زوجة الأب الثانية تقف وراء ارتكاب الجريمة

لما ورد بالتحريات، فقد قامت المتهمة بوضع مادة سامة داخل خبز الطعام الذي أعدته لأبناء زوجها، في محاولة للتخلص منهم هم ووالدتهم، بدافع الغيرة والانتقام.

وأوضحت التحقيقات إلى أن خلافات أسرية دفعت المتهمة إلى ارتكاب فعلتها، بعدما قام زوجها برد طليقته الأولى إلى عصمته مؤخرًا، ما أثار مخاوفها من انفصاله عنها، الأمر الذي دفعها للتخطيط للجريمة

الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات

يذكر ان قرية دلجا بديرمواس قد شهدت خلال شهر يوليو الماضي وفاة 6 أطفال ووالدهم ، بسبب غير معروف وأعراض متشابهة متسارعة، والراحلون هم: ريم ناصر 10 سنوات، وعمر ناصر 7 سنوات، ومحمد ناصر 11 سنة، ثم لحقهم شقيقهم أحمد ناصر 5 سنوات، ومن بعده رحمة ناصر 12 سنه، بينما توفيت الشقيقة الأخيرة فرحة ناصر 14 سنة، بعد أشقائها بنحو 10 أيام، واخيرا توفي الأب ناصر محمد 48 سنة، حيث أكدت التحقيقات أن العينات التي تم سحبها من الأطفال بها مادة سامة. 

حبس المتهمة

أمرت النيابة العامة بمركز ديرمواس جنوب المنيا، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ، حبس "هاجر.م.ا" المتهمة بقتل أطفال دلجا ووالدهم "زوجها" 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وأجرت النيابة العامة بمركز ديرمواس تحقيقات موسعة مع المتهمة، وجهت لها خلالها الاتهام بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ووضع السم للمجني عليهم والتخلص من حياتهم وهو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم جميعا.

تحريات الداخلية 

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قيام المتهمة بارتكاب الواقعة، من خلال بيان جاء نصه: «أسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية وراء ارتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرًا واعتقادا منها بأنه سوف ينفصل عنها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

اطفال دلجا محافظات المنيا زوجة الاب

