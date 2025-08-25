قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
اسكواد حلو سابق سِنُّه.. ماذا قال خالد الغندور عن تعادل الأهلي وغزل المحلة؟
بعد التعادل مع المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز
وظائف خالية بالبنك المركزي بقطاع الأمن السيبراني 2025
لسه لكم عين ومكملين.. تعليق بدرية طلبة بعد أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة
فرصة نادرة.. تعادل مخيب للأهلي أمام غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
أسماء عبد الحفيظ

المبيد الحشري الكلورفينابير، في واقعة مأساوية بقرية دلجا في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، توفي ستة أطفال ووالدهم نتيجة التسمم بمبيد زراعي نادر الاستخدام، هو كلورفينابير Chlorfenapyr.

فى إطار هذه الواقعة التى شغلت الرأئ العام، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، فقد نسلط الضوء على خطورة هذا المبيد هو كلورفينابير Chlorfenapyr، وطبيعته السامة غير المعتادة، إلى جانب سرعة تحرك الجهات الأمنية والنيابة العامة لتحقيقات واسعة، أدت لإكتشاف الحقيقة.

 ما هو مبيد الكلورفينابير؟ وكيف يعمل؟

قالت سارة سلام أخصائي التحاليل الطبية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الخصائص الكيميائية والتصنيف، للمبيد الحشري كلورفينابير هو مبيد حشري من فئة الـ البيرول المهلجنة، ويُعد مبيداً غير نشط (pro-insecticide) يتحول إلى مركب سام في داخل جسم الكائن المستهدف، تتميز تركيبته الكيميائية بـ C₁₅H₁₁BrClF₃N₂O، ويصنف ضمن مواد خطيرة وفق تصنيف GHS .

كيف يعمل مبيد كلورفينابير Chlorfenapyr بعد دخوله جسم الأنسان؟

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا 

بعد دخوله الجسم، تتحول مادته إلى tralopyril  (CL 303268)، الذي يُحدِث اضطرابًا في الميتوكوندريا، مما يوقف إنتاج الطاقة ATP، ويؤدي إلى موت الخلايا ومن ثم الكائن .

التسمم والسمية البيئية لمبيد كلورفينابير Chlorfenapyr

المادة شديدة السمية للبيئة خاصة للماء، وتصنّف بأنها متوسطة السمية للبشر بحسب منظمة الصحة العالمية، لكنها خطيرة جداً عند سوء الاستخدام .

أعراض التسمم وارتفاع حدة الخطورة نتيجة تناول الكلورفينابير

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا 

أعراض سريرية متأخرة وخطيرة، غالبًا ما تظهر الأعراض بعد فترة تأخير من ساعات إلى أيام وحتى 1–20 يومًا، وتشمل: 

  • حمى شديدة
  •  تشنجات
  •  اضطراب الوعي
  •  صعوبة في التنفس
  •  فشل في وظائف الكبد والكلى
  • وقد تصل إلى الوفاة فجأة .

عقبة في التشخيص والعلاج

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا 

لا يوجد ترياق Antidote محدد للتسمم بهذا المبيد، والعلاج يحمل طابعًا داعمًا فقط مثل الرعاية المركزة، دعم التنفس، التبريد، والسوائل الوريدية، مع إمكانية استخدام غسيل المعدة أو الفحم النشط في المراحل المبكرة .

 النصائح الوقائية تشمل

  • تجنّب استخدامه داخل المساكن أو الأماكن المغلقة.
  • ارتداء معدات الوقاية عند استعماله في الحقول.
  • عدم تركه في متناول الأطفال أو غير المختصين.
  • ضرورة الانتظار فترة كافية قبل معالجة المحصول أو الحصاد.
  • تكثيف حملات التوعية من وزارة الزراعة ووزارات الصحة لضمان سلامة المواطنين.
     

التحقيقات فى واقعة الوفاة 

إلحاقًا ببيانها السابق بشأن واقعة وفاة ستة أطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمة في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا

وقد وردت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعامل الكيميائية مؤكدة أن سبب الوفاة هو تسمم المجني عليهم بمبيد حشري شديد السُميّة يُسمى “الكلوروفينابير”، والذي يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل، وقد وُجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثامين المتوفين.


وفي إطار حرص النيابة العامة على كشف ملابسات الواقعة، انتقل فريق منها يرافقه خبراء السموم بمصلحة الطب الشرعي لإجراء معاينة لمحل إقامة الأب وأطفاله بمنزل الزوجة الأولى، وكذا منزل الزوجة الثانية، حيث أسفرت المعاينة وفحص العينات المأخوذة من أواني تقديم الطعام وبقايا الخبز عن احتوائها على المبيد السام المشار إليه، كما تبين وجود آثاره بمعدات الطهي وإعداد الخبز في منزل الزوجة الثانية. وعلى أثر ذلك طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت عن قيام زوجة الأب الثانية بارتكابها.

هذا، وباستجواب المتهمة أقرت بأنها قامت بإعداد بعض أرغفة الخبز ووضعت بداخل بعضها كمية من المبيد الحشري، ثم أرسلتها إلى منزل الزوجة الأولى حيث كان يقيم الأب وأطفاله، فأصيبوا تباعًا بأعراض الإعياء حتى حدثت حالات الوفاة. وقد أنكرت قصدها قتلهم عمدًا، إلا أنها اعترفت بواقعة خلط المبيد بالخبز وإرساله كيدًا بالزوجة الأولى.

وعليه، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الكلورفينابير كلورفينابير ما هو مبيد الكلورفينابير ما هو مبيد الكلورفينابير وكيف يعمل الخصائص الكيميائية والتصنيف مبيد حشري لتحقيقات ديرمواس واقعة مأساوية بقرية دلجا في مركز ديرمواس بمحافظة المنيا طبيعته السامة التسمم والسمية البيئية أعراض التسمم وارتفاع حدة الخطورة كيف يعمل مبيد كلورفينابير Chlorfenapyr بعد دخوله جسم الأنسان الميتوكوندريا موت الخلايا الكائن التسمم والسمية البيئية لمبيد كلورفينابير Chlorfenapyr منظمة الصحة العالمية عقبة في التشخيص والعلاج الوفاة الجماعية في المنيا النيابة تكشف المفاجآت المبيد الحشري الكلورفينابير مركز ديرمواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مقشر الشفاة

بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

مقرمشات الطماطم

طريقة عمل مقرمشات الطماطم بمذاق شهي

السيارات الصينية

شركات السيارات الصينية تستغل ثغرة في رسوم ترامب الجمركية

بالصور

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد