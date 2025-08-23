قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضوي الشربيني بعد عودة شيرين وحسام : يا ألف خسارة
ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة
ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى
إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها
فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة
مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور
الدوري الألماني.. كين يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز على لايبزيج 6-0
انتهاء أزمة حسام عاشور والأهلي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
طلبت له الشرطة.. العلاج الطبيعي تفضح الاستشاري النصاب
العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للحجز في «سكن لكل المصريين 7»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. دوّن أفكارك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025، مواليد برج الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر) معروفون بحبهم للانسجام، التوازن، وذوقهم الفني، وأمامهم موسم جديد يبدأ اليوم، يمنحهم وضوحًا وانسجامًا داخليًا.

برج الميزان حظك اليوم السبت

تتوفر لديك لحظة صفاء أو انفتاح فكري، فكرة عابرة قد تُعيد ترتيب أولوياتك أو تساعدك على اتخاذ خطوة واضحة في مشروع أو علاقة.

نصيحة اليوم

دوِّن الأفكار التي تخطر لك؛ فقد تكون مفتاح التغيير القادم.

صفات برج الميزان

  • نقاط القوة: عدالة، جمال، دبلوماسية
  • نقاط الضعف: تردد، تجنّب الصراع، الميل للتعليقات المضاعفة

مشاهير برج الميزان

إيما واتسون – تجسيد للتوازن بين الإبداع والواقعية، والفنان أحمد حلمي.

برج الميزان حظك اليوم السبت على الصعيد المهني

اليوم مناسب لالتقاط الأفكار وتبيان الرؤية بوضوح. التفاوض أو الاجتماع القادم قد يحمل فرصة إيجابية في فهم الأدوار والخطط المستقبلية.

برج الميزان حظك اليوم السبت على الصعيد العاطفي

قد يتضح لك موقف معين، أو تدرك طريقة التواصل الأنسب؛ استخدم هذا الإدراك لتعميق العلاقة والتواصل بصدق.

برج الميزان حظك اليوم السبت على الصعيد الصحي

التوازن النفسي والجسدي مطلوب، ضمن برنامج غذائي متوازن ومشى شهيد صباحاً.

برج الميزان حظك اليوم السبت و توقعات الفترة المقبلة

القمر الجديد في العذراء يجلب لك وضوحًا عمليًا، الوقت مناسب لإعادة تقييم الروتين وتحقيق التوازن في حياتك.

برج الميزان حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الميزان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025 صفات برج الميزان مشاهير برج الميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ترشيحاتنا

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

جوجل

ملخص حدث Made by Google 2025 في 10 نقاط.. أبرز ما كشفت عنه جوجل الليلة

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. شارك ابتسامتك وفرحتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. تمسك بروتينك المريح

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد