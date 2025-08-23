قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضوي الشربيني بعد عودة شيرين وحسام : يا ألف خسارة
ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة
ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى
إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها
فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة
مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور
الدوري الألماني.. كين يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز على لايبزيج 6-0
انتهاء أزمة حسام عاشور والأهلي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
طلبت له الشرطة.. العلاج الطبيعي تفضح الاستشاري النصاب
العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للحجز في «سكن لكل المصريين 7»
بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. تقبّل كل التغيير

أسماء عبد الحفيظ

برج القوس حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025، مواليد برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر) يتميزون بالروح المغامرة، التفاؤل، والفضول الواسع. 

في موسم العذراء، يُطلب منك التوازن بين الانفتاح على الجديد والتركيز على الروتين اليومي المنتظم لتحقيق الاستقرار.

برج القوس حظك اليوم السبت

اليوم قد تشعر بدفعة تجعلك تتكيف بسلاسة مع تغييرات مفاجئة في محيطك، مرونتك وقدرتك على التحلي بالإيجابية تُعتبر قوتك الأساسية، قد يظهر ما يشبه اختبارًا خفيفًا، لتُظهر مدى سرعة اندماجك مع المستجدّات.

نصيحة اليوم

استقبل التغيير بعقل منفتح، قد يكون ممرًا جديدًا نحو تجربة مميزة.

مشاهير برج القوس

  • براد بيت: الممثل الأمريكي الشهير.
  • تايلور سويفت: المغنية الأمريكية المشهورة.
  • الممثلة الجميلة شيريهان.
  • أمبر هيرد: الممثلة الأمريكية.
  • كريستوفر نولان: المخرج والمنتج السينمائي.

برج القوس حظك اليوم السبت على الصعيد المهني

يوم مليء بالإمكانيات للمبادرة بتعديلات أو أفكار جديدة في عملك. ولديك القدرة على تحويل هذه الفرص إلى مشاريع ملموسة بنسبة عالية من النجاح.

برج القوس حظك اليوم السبت على الصعيد العاطفي

الهدوء الداخلي يدعمك في تقوية التفاهم مع الشريك. حتى خطوة بسيطة كضحكة أو حديث عادي يمكن أن تعيد الحيوية للعلاقة وتحرك المياه الراكدة.

برج القوس حظك اليوم السبت على الصعيد الصحي

مرونتك الجسدية والعقلية يحتاجان لدعم… خصص وقتاً لممارسة التنفّس العميق أو نشاط بسيط يُريح العضلات ويخفف التوتر.

برج القوس حظك اليوم السبت على توقعات الفترة المقبلة

وفق مجريات موسم العذراء، يُتوقع أن تبرز قدرتك على التكيف والتعلم كقوة حقيقية. سنة 2025 واعدة لك إن واصلت العمل على تنمية التركيز وتنظيم أنشطتك اليومية.

