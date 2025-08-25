قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
اسماء محمد

أثار خبر وفاة الإعلامى عاطف كامل، مساء اليوم، حالة كبيرة من الحزن فى الساعات الماضية.

من هو الإعلامى عاطف كامل 

ووكان الإعلامى عاطف كامل من مشاهير زمن التسعينات حيث قدم العديد من البرامج الناجحة التى تركت أثرا فى نفوس الجماهير حينها.

ومن أشهر برامج الإعلامى عاطف كامل كان البرنامج اليومي صباح الخير يامصر بالإضافة إلى برنامج لو بطلنا نحلم الذي حقق ضجة كبيرة حينها وأعطى أمل كبير للشباب وكان من أبرز البرامج الهادفة حتى أن أغنية تتر البرنامج وقتها حققت شهرة كبيرة وهى لو بطلنا نحلم نموت للنجم محمد منير.

سبب وفاة عاطف كامل 

وكان سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل هو الإصابة بـ السكتة قلبية الحادة أصيب بها قبل ساعات ولم يتمكن الأطباء من إسعافه بسرعة.

وتعد السكتة القلبية أو النوبة القلبية من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان فهى من أكبر مسببات الوفاة حيث تؤدى إلى توقف القلب والموت فى دقائق معدودة إذا لم يتمكن المحيطين بالشخص من اكتشاف المرض بسرعة ونقله لتلقي العلاج فى المؤسسات الطبية حيث أن هذه الحالة تحتاج إلى الإسعاف فور حدوثها.

وللوقاية من المرض المتسبب فى وفاة الإعلامي عاطف كامل نكشف لكم أهم الأسباب التى تجعل الانسان معرضا للإصابة بـ السكتة القلبية وذلك ووفقا لما جاء فى موقع مايو كلينك.

العُمر

 

 يصبح الرجال البالغين من العمر 45 عامًا فأكثر والنساء البالغات من العمر 55 عامًا فأكثر أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من الرجال والنساء الأصغر سنًا.


تعاطي التبغ

 

 يشمل هذا التدخين والتعرض للتدخين السلبي فترة طويلة. فإذا كنت مدخنًا، أقلع عن التدخين.


ارتفاع ضغط الدم

 

 يؤدي ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت إلى تلف الشرايين المؤدية إلى القلب وهذا بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم المصاحب لحالات الحالة مَرَضية أخرى مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، يزيد من هذه الخطورة بشكل أكبر.


ارتفاع الكوليسترول

 يؤدي ارتفاع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (أو الكوليسترول "الضار") على الأرجح إلى ضيق الشرايين ويزيد ارتفاع مستوى معين من دهون الدم تسمى الدهون الثلاثية أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتنخفض مخاطر الإصابة بنوبة قلبية إذا كانت مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة الكوليسترول “النافع” في النطاق القياسي.


السمنة

 ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول النافع.


السكري

يرتفع سكر الدم عندما لا ينتج الجسم هرمونًا يسمى الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح ويزيد هذا من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا


متلازمة التمثيل الغذائي

 هي مزيج من ثلاثة على الأقل من الأشياء التالية: زيادة محيط الخصر (السمنة المركزية) وارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى الكوليسترول النافع وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وارتفاع نسبة السكر في الدم. وتضاعف الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي من احتمال تعرضك لأمراض القلب مقارنة بعدم إصابتك بها.
التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية. إذا تعرض أخوك أو أختك أو أحد والديك أو جدك أو جدتك لأزمة قلبية مبكرة (في سن 55 عامًا للذكور و65 عامًا للإناث)، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها.


قلة التمارين الرياضية

 ترتبط قلة النشاط البدني (نمط الحياة الخامل) بزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية وتحسّن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام صحة القلب.


النظام الغذائي غير الصحي

 يزيد النظام الغذائي مرتفع المحتوى من السكريات والدهون الحيوانية والأطعمة المعالَجة والدهون المتحولة والملح من فرص الإصابة بالنوبات القلبيةو لذلك تناوَل الكثير من الفواكه والخضراوات والألياف والزيوت الصحية.


التوتر

 يزيد التوتر العاطفي مثل الغضب الشديد ومن فرص الإصابة بالسكتة القلبية.

التوتر


تعاطي المخدرات 

 الكوكايين والأمفيتامينات من المنبهات ويمكنهما أن يتسببا في حدوث تشنج في الشريان التاجي الذي قد يسبب نوبة قلبية.


تسمم الحمل

 تؤدي هذه الحالة المَرَضية إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل وتزيد من الخطر العُمْري وخطر الإصابة بأمراض القلب.


أمراض المناعة الذاتية

 من الممكن أن تؤدي الإصابة بحالات مرضية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

عاطف كامل وفاة عاطف كامل الإعلامى عاطف كامل وفاة الإعلامى عاطف كامل سبب وفاة عاطف كامل سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

