قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
اسكواد حلو سابق سِنُّه.. ماذا قال خالد الغندور عن تعادل الأهلي وغزل المحلة؟
بعد التعادل مع المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز
وظائف خالية بالبنك المركزي بقطاع الأمن السيبراني 2025
لسه لكم عين ومكملين.. تعليق بدرية طلبة بعد أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة
فرصة نادرة.. تعادل مخيب للأهلي أمام غزل المحلة
هل يجوز التصدق بمال الديون لفقير؟.. أمين الإفتاء: يجب إعطاؤه لصاحبه
غاب من سنين.. المستكاوي يعلق على مشهد الجماهير في لقاء الأهلي والمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
اسماء محمد

يعد البلح البرحي من أكثر الفواكه التى حازت على شهرة عالمية فى السنوات الأخيرة بسبب مذاقه الشهي والمختلف ولكن هل تعلم أن مزاياه لا تقف عند هذا الحد بل تمتد إلى تأثيره على الصحة.


إليك 7 فوائد لتناول البلح البرحي للصحة والجسم وذلك وفقا لما جاء فى موقع onlymyhealth


صحة الجهاز الهضمي


بفضل غناها بالألياف، تُساعد هذه الفاكهة الجهاز الهضمي و يساعد محتوى الألياف في تمر البرحي على تليين البراز، مما يُسهل حركة الأمعاء كما يُساعد ذلك على تخفيف أعراض الإمساك.

 غني بالعناصر الغذائية


ذكرت إحدى الدراسات أن التمور تُعتبر مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات، ويمكنها توفير كميات كبيرة من العناصر الغذائية عالية الجودة، مثل الألياف الغذائية، والأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، ومجموعة واسعة من المغذيات الدقيقة مثل الريبوفلافين، والنياسين، والتوكوفيرول، والبوتاسيوم، والكالسيوم كما يحتوي البلح البرحي على أنواع مختلفة من المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا، مثل الأحماض الفينولية، والبوليفينول، والكاروتينات بكميات كبيرة.


 

 يقوى المناعة
 

البلح البرحي غني بفيتامين أ، وهو مضاد أكسدة قوي يلعب دورًا حيويًا في وظائف المناعة. ووفقًا لدراسة أجرتها ساينس دايركت، فقد أظهرت دراسة أن البلح البرحي يحتوي على مضادات أكسدة، وهي بحد ذاتها مضادة للطفرات الجينية وتتميز بنشاطها في إزالة الجذور الحرة وبهذه الطريقة، يحمي تمور البرحي حمضك النووي من أضرار هذه الجذور الحرة التي تتجول في جسمك مما يؤدي إلى تعزيز مستويات الطاقة ومناعة الجسم حيث يمنح جهازك المناعي الدعم الإضافي الذي يحتاجه ليبقى قويًا ومرنًا.

مكافحة السرطان


يساعد المحتوى الغني بمضادات الأكسدة في التمر البرحي في الوقاية من السرطانات ووفقاً للدراسة، فإن مستخلصات ثمار التمر غنية بمضادات الأكسدة التي أثبتت أنها لها تأثيرات مضادة للأورام وبالتالي فهي مضادة للسرطان.


يحسن صحة القلب
 

يحتوي  البلح البرحي على معدن البوتاسيوم بوفرة، وهو ضروري لصحة القلب ويساعد تناول كمية كافية منه على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية كما يدعم وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام كما أن نظامك الغذائي سيساعدك على الحفاظ على صحة قلبك، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وشراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

انسداد القلب.. 8 أعراض صامتة قد تُنذر بخطر قاتل

 تعزيز صحة العظام
 

يُعدّ المغنيسيوم وفيتامين ك، الموجودان في تمور البرحي، من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام و يُساعد المغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم، بينما يُساعد فيتامين ك على تنظيم تمعدن العظام وكثافتها. بتناول تمور البرحي بانتظام، يُمكنك تعزيز قوة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور وبجانب شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

 إدارة الوزن


على الرغم من حلاوة طعمه، يُعدّ تمور البرحي حليفًا قيّمًا في التحكم بالوزن عند تناوله باعتدال و يساعد محتواه من الألياف على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، تُشبع حلاوته الطبيعية الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية، مما يجعله بديلًا صحيًا لمن يراقبون وزنهم.

الوزن
البرحي البلح البرحي فوائد البلح البرحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال

بعد تكفل شيخ الأزهر برعاية ابنتها.. من هي رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال؟

يوم السرد القرآني

بمشاركة الآلاف داخل مصر وخارجها.. الأزهر يطلق مبادرة لقراءة القرآن كاملاً في جلسة واحدة

بالصور

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد