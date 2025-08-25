طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

يعد البلح البرحي من أكثر الفواكه التى حازت على شهرة عالمية فى السنوات الأخيرة بسبب مذاقه الشهي والمختلف ولكن هل تعلم أن مزاياه لا تقف عند هذا الحد بل تمتد إلى تأثيره على الصحة.



إليك 7 فوائد لتناول البلح البرحي للصحة والجسم وذلك وفقا لما جاء فى موقع onlymyhealth



صحة الجهاز الهضمي



بفضل غناها بالألياف، تُساعد هذه الفاكهة الجهاز الهضمي و يساعد محتوى الألياف في تمر البرحي على تليين البراز، مما يُسهل حركة الأمعاء كما يُساعد ذلك على تخفيف أعراض الإمساك.

غني بالعناصر الغذائية



ذكرت إحدى الدراسات أن التمور تُعتبر مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات، ويمكنها توفير كميات كبيرة من العناصر الغذائية عالية الجودة، مثل الألياف الغذائية، والأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك، ومجموعة واسعة من المغذيات الدقيقة مثل الريبوفلافين، والنياسين، والتوكوفيرول، والبوتاسيوم، والكالسيوم كما يحتوي البلح البرحي على أنواع مختلفة من المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا، مثل الأحماض الفينولية، والبوليفينول، والكاروتينات بكميات كبيرة.





يقوى المناعة



البلح البرحي غني بفيتامين أ، وهو مضاد أكسدة قوي يلعب دورًا حيويًا في وظائف المناعة. ووفقًا لدراسة أجرتها ساينس دايركت، فقد أظهرت دراسة أن البلح البرحي يحتوي على مضادات أكسدة، وهي بحد ذاتها مضادة للطفرات الجينية وتتميز بنشاطها في إزالة الجذور الحرة وبهذه الطريقة، يحمي تمور البرحي حمضك النووي من أضرار هذه الجذور الحرة التي تتجول في جسمك مما يؤدي إلى تعزيز مستويات الطاقة ومناعة الجسم حيث يمنح جهازك المناعي الدعم الإضافي الذي يحتاجه ليبقى قويًا ومرنًا.

مكافحة السرطان



يساعد المحتوى الغني بمضادات الأكسدة في التمر البرحي في الوقاية من السرطانات ووفقاً للدراسة، فإن مستخلصات ثمار التمر غنية بمضادات الأكسدة التي أثبتت أنها لها تأثيرات مضادة للأورام وبالتالي فهي مضادة للسرطان.



يحسن صحة القلب



يحتوي البلح البرحي على معدن البوتاسيوم بوفرة، وهو ضروري لصحة القلب ويساعد تناول كمية كافية منه على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية كما يدعم وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام كما أن نظامك الغذائي سيساعدك على الحفاظ على صحة قلبك، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وشراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

تعزيز صحة العظام



يُعدّ المغنيسيوم وفيتامين ك، الموجودان في تمور البرحي، من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام و يُساعد المغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم، بينما يُساعد فيتامين ك على تنظيم تمعدن العظام وكثافتها. بتناول تمور البرحي بانتظام، يُمكنك تعزيز قوة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور وبجانب شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

إدارة الوزن



على الرغم من حلاوة طعمه، يُعدّ تمور البرحي حليفًا قيّمًا في التحكم بالوزن عند تناوله باعتدال و يساعد محتواه من الألياف على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، تُشبع حلاوته الطبيعية الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية، مما يجعله بديلًا صحيًا لمن يراقبون وزنهم.