قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: إغلاق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
بقائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية.. وأي رهان على إضعافها خاسر
لماذا شرعت الصلاة؟.. الأزهر للفتوى: فرضها الله ليكون عباده في صلة دائمة به
مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟
محمد الباز: الإخوان ما زالوا عالقين في 30 يونيو ويهاجمون شعب غزة
خبطتين في الراس.. بيراميدز يتلقي أول هزيمة بالدوري ويفقد الشيبي بمواجهة الأهلي
وزير الإسكان يوجه بإنهاء أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بأفضل جَودة
أنغام تشارك صورا مع أبنائها بعد عودتها لمصر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
أسماء عبد الحفيظ

الكلورفينابير، خيم الحزن على قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، بعد فاجعة مؤلمة راح ضحيتها ستة أطفال ووالدهم، في واقعة مروعة هزّت مشاعر الأهالي وأثارت حالة من الصدمة على مستوى المحافظة بأكملها والمحافظات الأخرى.

ما هو الكلورفينابير؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟ 

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن المأساة تعود إلى استخدام مادة قاتلة قلّما يعرفها العامة: إنها الكلورفينابير، مبيد حشري بالغ السمية، قادر على شلّ أجهزة الجسم الحيوية بالكامل، مسبب الوفاة ببطئ.

كيف يمكن أن يدخل الكلورفينابير إلى الخبز المنزلي؟

خبز
  • خلط المادة عن طريق الخطأ مع مكونات العجين بدلاً من الملح أو الدقيق.
  • استخدام أوعية أو أدوات ملوثة بالمبيد أثناء إعداد الخبز.
  • سوء تخزين المكونات بجانب المبيدات دون وعي بمخاطر التلوث.

علامات تثير الشك في الخبز الملوث بمادة سامة 

كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن علامات تكشف الخبز الملوث أو المسموم.

مثل الكلورفينابير:

  • رائحة غير معتادة أو نفاذة 
  • تشبه المواد الكيميائية، قد تكون أقرب إلى رائحة الكلور، أو روائح تشبه المبيدات أو البلاستيك المحترق.
  • تغير في الطعم: طعم مرّ، لاذع أو حارق على اللسان غير معتاد إطلاقًا في الخبز، وهذا بالفعل ما قالتة أم الأطفال الستة الضحية، أنها لاحظة أن طعم الخبز مر لذلك يجب على أى أم  الحذر من تناول أطفالها أطعمة تشك فى مذاقها.

ظهور أعراض حادة بعد تناوله بفترة قصيرة

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟ 
  • مثل القيء، الغثيان الشديد، التشنجات، فقدان الوعي، أو ضيق التنفس.

عدم وجود علامات تعفن طبيعية رغم مرور وقت على الخبز

بعض المواد الكيميائية تمنع نمو البكتيريا والعفن، مما قد يجعل الخبز يبدو "سليمًا" ظاهريًا رغم تلوثه.

ما الذي يجب فعله للوقاية؟

  • عدم تخزين المبيدات داخل المنزل أو بالقرب من المواد الغذائية.
  • وضع علامات واضحة على أي عبوة تحتوي على مادة سامة.
  • عدم إعادة استخدام زجاجات المبيدات أو أدوات الرش في المطبخ إطلاقًا.
  • توعية أفراد الأسرة، خاصة كبار السن أو غير المتعلمين، بخطورة الخلط العشوائي.
الكلورفينابير لى قرية دلجا مركز ديرمواس بمحافظة المنيا ما هو الكلورفينابير التحقيقات شلّ أجهزة الجسم الحيوية بالكامل ظهور أعراض حادة بعد تناوله بفترة قصيرة ما الذي يجب فعله للوقاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

ترشيحاتنا

هل يحق للرجل منع زوجته من صيام الفرض

الأزهر للفتوى: إذا منع الرجل زوجته من صيام الفريضة يتحمل الوزر

الطلاق

رفعت قضية طلاق على زوجى وعايشة معاه؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي

ما حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟

الدهون الحشوية تسرع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة

الدهون الحشوية تسرّع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة
الدهون الحشوية تسرّع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة
الدهون الحشوية تسرّع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

البنزين
البنزين
البنزين

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد