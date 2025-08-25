طريقة عمل الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع

إذا كنت من محبي الفطائر والمعجنات نقدم لك اليوم فطائر الجبن والنعناع اللذيذة



مقادير الفطائر

- 3 كوب دقيق (340 جرام)

- ملعقة صغيرة حليب بودرة

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة طعام خميرة فورية

- كوب زبادي ( 110 ملي )

- بيضتان صغار أو بيضة كبيرة

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- 6 ملاعق طعام زيت زيتون أو زيت ذرة

- ملعقة صغيرة سكر

* الحشوة

- جبن كرافت (450 جرام)

- بصلة متوسطة مفرومة

- ملعقة طعام نعناع مفروم

- فلفل أخضر مفروم

- ربع باقة بقدونس + شبت

- ملعقة صغيرة كمون

- ملعقة صغيرة ملح + فلفل أسود

- كوب زيتون أسود مفروم ناعم

- ملعقة صغيرة كاري + حبة بيبار مفرومة

* لدهن الفطائر

- 1 صفار بيض

- ملعقة طعام حليب سائل

- ربع ملعقة صغيرة خل

- نصف کوب زعتر

* طريقة تحضير الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع

- يخلط الدقيق مع الملح و البيكينج بودر

- تذاب الخميرة بقليل من الماء الدافئ وربع ملعقة صغيرة سكر وتترك جانبا

- يخفق البيض ثم يضاف إلى الدقيق مع خليط الخميرة والزبادي والزيت ويعجن جيدا ثم تترك في إناء دافئ لتخمر لمدة ساعة ونصف

- تقلی بصلة صغيرة مفرومة في قليل من الزيت ثم يضاف البيبار المفروم ناعم ويقلب مع البصل ثم تضاف ملعقة صغيرة كمون ورشه ملح

- تضاف الكبزرة المفرومة ناعما والنعناع المفروم والزعتر وتقلب جميع المكونات

- نطفي النار ثم تضاف الجبنة المبشورة والزيتون المفروم

- تشكل العجينة السابقة على شكل كرات صغيرة وتحشي بملعقة من حشوة الجبنة بالزيتون والفلفل ثم تقفل

- نحضر صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت وترش بالدقيق ثم ترص فطائر الجبن وتدهن بصفار البيض والزعتر ثم تزج في فرن متوسط الحرارة لمدة ( 20 ) دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا

* ملاحظة على اعداد الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع

- يمكن استخدام كوب جبن أبيض مفتت بدلا من الكرافت وزيتون أخضر بدلا من الأسود

