مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع

ريهام قدري

إذا كنت من محبي الفطائر والمعجنات نقدم لك اليوم فطائر الجبن والنعناع اللذيذة


مقادير الفطائر

- 3 كوب دقيق (340 جرام) 
- ملعقة صغيرة حليب بودرة
- ملعقة صغيرة ملح 
- ملعقة طعام خميرة فورية 
- كوب زبادي ( 110 ملي )
- بيضتان صغار أو بيضة كبيرة 
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 6 ملاعق طعام زيت زيتون أو زيت ذرة 
- ملعقة صغيرة سكر

* الحشوة

- جبن كرافت (450 جرام) 
- بصلة متوسطة مفرومة
- ملعقة طعام نعناع مفروم 
- فلفل أخضر مفروم
- ربع باقة بقدونس + شبت 
- ملعقة صغيرة كمون
- ملعقة صغيرة ملح + فلفل أسود 
- كوب زيتون أسود مفروم ناعم
- ملعقة صغيرة كاري + حبة بيبار مفرومة

* لدهن الفطائر

- 1 صفار بيض 
- ملعقة طعام حليب سائل 
- ربع ملعقة صغيرة خل
- نصف کوب زعتر

* طريقة تحضير الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع

- يخلط الدقيق مع الملح و البيكينج بودر
- تذاب الخميرة بقليل من الماء الدافئ وربع ملعقة صغيرة سكر وتترك جانبا
- يخفق البيض ثم يضاف إلى الدقيق مع خليط الخميرة والزبادي والزيت ويعجن جيدا ثم تترك في إناء دافئ لتخمر لمدة ساعة ونصف
- تقلی بصلة صغيرة مفرومة في قليل من الزيت ثم يضاف البيبار المفروم ناعم ويقلب مع البصل ثم تضاف ملعقة صغيرة كمون ورشه ملح
- تضاف الكبزرة المفرومة ناعما والنعناع المفروم والزعتر وتقلب جميع المكونات
- نطفي النار ثم تضاف الجبنة المبشورة والزيتون المفروم
- تشكل العجينة السابقة على شكل كرات صغيرة وتحشي بملعقة من حشوة الجبنة بالزيتون والفلفل ثم تقفل
- نحضر صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت وترش بالدقيق ثم ترص فطائر الجبن وتدهن بصفار البيض والزعتر ثم تزج في فرن متوسط الحرارة لمدة ( 20 ) دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا

* ملاحظة على اعداد الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع

- يمكن استخدام كوب جبن أبيض مفتت بدلا من الكرافت وزيتون أخضر بدلا من الأسود
 

