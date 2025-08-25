طريقة عمل الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع

إذا كنت من محبي الفطائر والمعجنات نقدم لك اليوم فطائر الجبن والنعناع اللذيذة
مقادير الفطائر
- 3 كوب دقيق (340 جرام)
- ملعقة صغيرة حليب بودرة
- ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة طعام خميرة فورية
- كوب زبادي ( 110 ملي )
- بيضتان صغار أو بيضة كبيرة
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 6 ملاعق طعام زيت زيتون أو زيت ذرة
- ملعقة صغيرة سكر
* الحشوة
- جبن كرافت (450 جرام)
- بصلة متوسطة مفرومة
- ملعقة طعام نعناع مفروم
- فلفل أخضر مفروم
- ربع باقة بقدونس + شبت
- ملعقة صغيرة كمون
- ملعقة صغيرة ملح + فلفل أسود
- كوب زيتون أسود مفروم ناعم
- ملعقة صغيرة كاري + حبة بيبار مفرومة
* لدهن الفطائر
- 1 صفار بيض
- ملعقة طعام حليب سائل
- ربع ملعقة صغيرة خل
- نصف کوب زعتر
* طريقة تحضير الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع
- يخلط الدقيق مع الملح و البيكينج بودر
- تذاب الخميرة بقليل من الماء الدافئ وربع ملعقة صغيرة سكر وتترك جانبا
- يخفق البيض ثم يضاف إلى الدقيق مع خليط الخميرة والزبادي والزيت ويعجن جيدا ثم تترك في إناء دافئ لتخمر لمدة ساعة ونصف
- تقلی بصلة صغيرة مفرومة في قليل من الزيت ثم يضاف البيبار المفروم ناعم ويقلب مع البصل ثم تضاف ملعقة صغيرة كمون ورشه ملح
- تضاف الكبزرة المفرومة ناعما والنعناع المفروم والزعتر وتقلب جميع المكونات
- نطفي النار ثم تضاف الجبنة المبشورة والزيتون المفروم
- تشكل العجينة السابقة على شكل كرات صغيرة وتحشي بملعقة من حشوة الجبنة بالزيتون والفلفل ثم تقفل
- نحضر صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت وترش بالدقيق ثم ترص فطائر الجبن وتدهن بصفار البيض والزعتر ثم تزج في فرن متوسط الحرارة لمدة ( 20 ) دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا
* ملاحظة على اعداد الفطائر المحشية بالجبن والزعتر والنعناع
- يمكن استخدام كوب جبن أبيض مفتت بدلا من الكرافت وزيتون أخضر بدلا من الأسود