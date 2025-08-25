بفستان قصير .. إلهام شاهين تخطف الأنظار على شاطئ الساحل الشمالي

أثارت النجمة إلهام شاهين ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر أحدث صورها من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، حيث بدت في قمة حيويتها وأناقتها وهي تستمتع بالأجواء المشمسة أمام البحر.

وظهرت إلهام شاهين وهي ترتدي فستانًا قصيرًا واسع التصميم باللون الوردي الفاتح، تميز بأكمام منفوشة أضفت عليه لمسة أنثوية ناعمة، فيما نسقت معه نظارة شمسية عصرية باللون الوردي لتكتمل إطلالتها الشبابية المبهجة.

واختارت النجمة حذاءً صيفيًا بسيطًا باللون الفضي لتضفي لمسة عملية على إطلالتها، وظهرت وهي ترفع ذراعيها في الهواء بابتسامة عفوية تعكس طاقة إيجابية وبهجة واضحة.

الإطلالة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث أشاد محبو الفنانة بروحها المرحة وجرأتها في اختيار أزياء صيفية تناسب أجواء البحر، معتبرين أنها ما زالت تحافظ على حضورها القوي رغم مرور السنوات.

فيما علق آخرون بأن إلهام شاهين دائمًا ما تعرف كيف تخطف الأضواء سواء على الشاشة أو في إطلالاتها اليومية.

يُذكر أن إلهام شاهين اعتادت مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها الخاصة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص على الظهور بإطلالات مختلفة تجمع بين الأناقة والبساطة