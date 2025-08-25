البروكلي واق طبيعي من الإصابة بسرطان القولون

كشفت مراجعة علمية حديثة نشرها موقع Medical Xpress أن تناول الخضروات الصليبية، وعلى رأسها البروكلي، يساهم بشكل فعّال في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من البروكلي، والملفوف، والقرنبيط، وبراعم بروكسل، تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بمن يستهلكونها بكميات أقل.

ويرجع الخبراء هذه الفوائد إلى احتواء هذه الخضروات على مركبات نباتية قوية مثل الفلافونويدات، والألياف، وفيتامين "سي"، والكاروتينات، بالإضافة إلى مادة الغلوكوسينولات التي تتحول أثناء المضغ إلى مركبات نشطة أبرزها السولفورافان، المعروف بقدرته على محاربة نمو الخلايا السرطانية.

وأكد الباحثون أن إدراج البروكلي ضمن النظام الغذائي اليومي يُعتبر وسيلة طبيعية وبسيطة لتعزيز صحة القولون والوقاية من الأمراض الخطيرة.

المصدر: موقع Medical Xpress