قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

البروكلي واق طبيعي من الإصابة بسرطان القولون

البروكلي
البروكلي
ريهام قدري

كشفت مراجعة علمية حديثة نشرها موقع Medical Xpress أن تناول الخضروات الصليبية، وعلى رأسها البروكلي، يساهم بشكل فعّال في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من البروكلي، والملفوف، والقرنبيط، وبراعم بروكسل، تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بمن يستهلكونها بكميات أقل.

ويرجع الخبراء هذه الفوائد إلى احتواء هذه الخضروات على مركبات نباتية قوية مثل الفلافونويدات، والألياف، وفيتامين "سي"، والكاروتينات، بالإضافة إلى مادة الغلوكوسينولات التي تتحول أثناء المضغ إلى مركبات نشطة أبرزها السولفورافان، المعروف بقدرته على محاربة نمو الخلايا السرطانية.

وأكد الباحثون أن إدراج البروكلي ضمن النظام الغذائي اليومي يُعتبر وسيلة طبيعية وبسيطة لتعزيز صحة القولون والوقاية من الأمراض الخطيرة.

 المصدر: موقع Medical Xpress

البروكلي البروكلي يقي من سرطان القولون سرطان القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

أرشيفيه

فرص واعدة وتحديات أمام صادرات المربى المصرية في الأسواق العالمية

أرشيفيه

عرض أحدث تقنيات بناء المعدات وحلول الصيانة المتقدمة في مؤتمر صناعي

أرشيفيه

الفيومي: مصر الأولى عربيا والخامس عالميا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد