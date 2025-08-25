مفيدة جدا .. طريقة عمل التبولة بالسبانخ

التبولة المشهورة عادة تكون بالبقدونس، لكن في وصفة لذيذة وصحية جدًا هي تبولة السبانخ، وبتكون أخف وأسهل للهضم.

المقادير:

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة ناعم جدًا

1 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

1 بصلة خضراء (أو بصلة صغيرة عادية) مفرومة ناعم

نصف كوب برغل ناعم (منقوع في ماء دافئ 20 دقيقة ومصفى جيدًا)

ربع كوب نعناع طازج مفروم

عصير 2 ليمونة متوسطة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة سماق (اختياري لإضافة طعم منعش)

- طريقة التحضير:

1. انقعي البرغل في ماء دافئ حتى يطرى، ثم صفيه جيدًا.



2. افرمي السبانخ والنعناع ناعم جدًا.



3. في وعاء كبير، اخلطي السبانخ + الطماطم + البصل + النعناع + البرغل.



4. أضيفي عصير الليمون + زيت الزيتون + الملح والفلفل (والسماق لو حابة).



5. قلّبي كل المكونات كويس لحد ما تتجانس.



6. قدميها باردة كسلطة جانبية مع المشويات أو الأطباق الرئيسية.



نصيحة: يمكن تزينيها بحبات رمان أو شرائح خيار رفيعة