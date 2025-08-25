مفيدة جدا .. طريقة عمل التبولة بالسبانخ

التبولة المشهورة عادة تكون بالبقدونس، لكن في وصفة لذيذة وصحية جدًا هي تبولة السبانخ، وبتكون أخف وأسهل للهضم.
المقادير:
2 كوب سبانخ طازجة مفرومة ناعم جدًا
1 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة خضراء (أو بصلة صغيرة عادية) مفرومة ناعم
نصف كوب برغل ناعم (منقوع في ماء دافئ 20 دقيقة ومصفى جيدًا)
ربع كوب نعناع طازج مفروم
عصير 2 ليمونة متوسطة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة سماق (اختياري لإضافة طعم منعش)
- طريقة التحضير:
1. انقعي البرغل في ماء دافئ حتى يطرى، ثم صفيه جيدًا.
2. افرمي السبانخ والنعناع ناعم جدًا.
3. في وعاء كبير، اخلطي السبانخ + الطماطم + البصل + النعناع + البرغل.
4. أضيفي عصير الليمون + زيت الزيتون + الملح والفلفل (والسماق لو حابة).
5. قلّبي كل المكونات كويس لحد ما تتجانس.
6. قدميها باردة كسلطة جانبية مع المشويات أو الأطباق الرئيسية.
نصيحة: يمكن تزينيها بحبات رمان أو شرائح خيار رفيعة