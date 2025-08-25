قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية: 41 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 5 أشهر
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ويتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة
انتهاء أزمة إسلام الراجحي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أسماء عبد الحفيظ

في زمن يتسلل للأغلبية ضعف  الذاكرة، نتيجة تسارع ضغوط الحياة، يبحث الكثيرون عن سر البقاء بذاكرة قوية وعقل متقد حتى مع التقدم في العمر، وأحيانا نلاحظ بدء ضعف الذاكرة لدى الشباب أيضا.

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

إذا كنت من ضمن هؤلاء أعلم أن التغذية هي خط الدفاع الأول عن صحة الدماغ والجسم، لذلك يكشف الخبراء عن مجموعة من الأطعمة يمكن أن تُحدث فارق واضح في مستوى الذكاء والقدرة على التركيز، وفي الوقت نفسه تعمل كدرع طبيعي ضد الشيخوخة المبكرة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الأسماك الدهنية 

السلمون، السردين، والماكريل من أبرز المصادر الغنية بـ أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي اللبنات الأساسية لبناء خلايا الدماغ. أثبتت الدراسات أن تناولها بانتظام يحسن القدرة على التذكر ويزيد سرعة معالجة المعلومات. كما أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وتعمل على حماية القلب، مما ينعكس على نشاط الدماغ.

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

المكسرات 

اللوز، الجوز، والكاجو تحتوي على مزيج فريد من فيتامين E والأحماض الدهنية الصحية. هذه العناصر تحارب الجذور الحرة التي تتلف الخلايا وتسرّع الشيخوخة، كما أن الجوز على وجه الخصوص ارتبط بتحسين وظائف الإدراك والذاكرة.

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

التوت الأزرق 

يطلق عليه العلماء فاكهة الدماغ، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية أبرزها الأنثوسيانين. هذه المركبات تحمي خلايا المخ من الالتهابات والأكسدة، ما يبطئ من تراجع القدرات الذهنية المرتبط بالعمر. كوب من التوت يوميًا يمكن أن يكون بمثابة استثمار طويل الأمد لصحة العقل.

الشوكولاتة الداكنة 

قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة الغنية بـ الفلافونويد تحفز تدفق الدم إلى الدماغ، وتزيد من إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين. والنتيجة: مزاج أفضل، تركيز أعلى، وذاكرة أكثر حدة، لكن بشرط تناولها باعتدال.

الخضروات الورقية 

السبانخ، الكرنب، والبروكلي غنية بالفولات وفيتامين K ومضادات الأكسدة التي تدعم الخلايا العصبية، لا تساعد هذه الخضروات فقط على رفع مستوى الذكاء، بل تحافظ أيضًا على شباب البشرة والعظام.

الذكاء ترفع الذكاء أطعمة الشيخوخة المبكرة الشيخوخة أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة الأنثوسيانين التوت لصحة العقل الجوز تدفق الدم إلى الدماغ إفراز هرمونات السعادة فيتامين K والعظام ضعف الذاكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

مقشر الشفاة
مقشر الشفاة
مقشر الشفاة

أكلة المطاعم.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد