أسماء عبد الحفيظ

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا، على أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة المنيا، والذي راح ضحيته ستة أطفال ووالدهم، نتيجة تناول الخبز الذى قامت بإعداده زوجة الأب واضعه به مادة المبيد الحشرى الكلورفينابير.

بدأ الجميع يتحدث عن هذا المبيد الحشرى وهل حقا قاتل.

فى إطار هذا خرج الدكتور محمود مصعب، مدرس المبيدات بكلية الزراعة، جامعة الأزهر بالقاهرة، عن صمته ليقدم توضيحًا علميًا دقيقًا حول طبيعة هذا المبيد، ومدى خطورته، وما إذا كان فعلاً يمكن أن يكون سببًا مباشرًا في مثل هذه الكارثة.

هل مبيد الكلورفينابير (Chlorfenapyr) قاتل صامت؟

وأكد الدكتور مصعب من خلال منشور له عبر صفحتة الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن وصف المبيد بـ"القاتل الصامت" غير دقيق علميًا، قائلًا:

لا يوجد في علم المبيدات ما يسمى قاتل صامت أو قاتل متحدث. كل مادة كيميائية قد تكون قاتلة، لكن الفيصل الحقيقي هو الجرعة التي تدخل الجسم، وهي التي تُحدد مدى السمية وليس مجرد وجود المادة".

الجرعة اللازمة للقتل من مبيد الكلورفينابير (Chlorfenapyr)

وأضاف أن تقييم سمية المبيدات يتم وفقًا لما يعرف بـ LD50، وهي الجرعة اللازمة لقتل 50% من حيوانات التجارب، وتُقاس بالملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

ووفقًا لما ذكره الدكتور مصعب، فإن مبيد الكلورفينابير الذي تم تداوله إعلاميًا في هذه القضية، تبلغ قيمة LD50 الخاصة به كالتالي:

441 ملجم/كجم للذكور

1152 ملجم/كجم للإناث

وضرب مثالًا لتقريب الصورة للقراء:"لو كان لدينا طفل يزن 10 كجم، فإن الجرعة اللازمة لحدوث وفاة بنسبة 50% ستكون:4410 ملجم من المادة الفعالة للذكور 11520 ملجم للإناث أي ما يعادل 18.375 سم³ و48 سم³ من محلول المبيد بتركيز 24%، وذلك في حالة التناول المباشر عن طريق الفم."

وطرح الدكتور تساؤلات مشروعة: هل فعلاً تناول الضحايا هذه الكميات؟ وما هو وزن كل طفل؟ وهل حدث التناول عن طريق الفم المباشر أم هناك عوامل أخرى؟

 وأضاف أن السم في الجرعة، وليس في وجود المادة. حتى الأسبرين قد يقتل إذا تم تناوله بجرعة زائدة.

واختتم الدكتور حديثه بالملاحظة ان الجميع يتحدث عن طريقة التأثير الخاصة بالمبيد وتركين الجرعة تماماً مع ان المتحكم فى نسبة الموت هى الجرعة وليست طريقة التأثير.

