بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

أثارت واقع تسمم أسرة ديرمواس بالمنيا ، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قيام زوجة الأب بقتل 6 أطفال من أسرة واحدة باستخدام مادة سامة أنهت حياتهم فوراً، لتشتعل مواقع التواصل حول تلك الواقعة وتفاصيلها وما فعلته زوجة الأب الثانية بأطفاله بعد قتلهم بمادة سامة.

القصة تعود إلى ديرمواس بالمنيا، حيث رجل متزوج زوجة أخرى وقرر رد زوجته الأولى، وكان ذلك السبب في قيام زوجته الثانية بقتل أبنائه عن طريق السم، ليموت الأب وأبنائه الستة واحداً تلو الآخر خلال يومين.

اسرة ديرمواس

أعراض ظهرت على الأطفال قبل وفاتهم بالتسمم

وبحسب تحقيقات النيابة، فقد تبين وفاة ستة أطفال أشقاء تباعًا عقب نقلهم إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض مرضية متشابهة عليهم، تمثلت في القيء، والحمى، والتشنجات، واضطراب مستوى الوعي، وهو ما أثار شبهة وجود سبب غير طبيعي للوفاة.



كيف توفي الأطفال بالتسمم؟

أسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية خلف إرتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذى تعده لأنجال زوجها فى إطار رغبتها فى التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً وإعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها.

وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي عن احتواء العينات المأخوذة من الأطفال على مادة من المبيدات الحشرية.

وبعد تناول الأطفال الطعام، بدأ يظهر عليهم أعراض مختلفة واحدا تلو الأخر، منها القئ والحمى وتشنجات الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى ليموتوا جميعاً تباعاً بفارق ساعات بعد تسممهم .

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

أعراض التسمم بالمبيدات الحشرية

تظهر أعراض التسمم بالمبيدات الحشرية بشكل عام على هيئة صداع وغثيان ودوخة، وتتراوح شدتها من طفيفة إلى خطيرة وتشمل زيادة التعرق واللعاب، وصعوبة التنفس، وضعف العضلات، والارتباك، وحتى فقدان الوعي أو الغيبوبة في الحالات الشديدة، وقد تختلف الأعراض بناءً على نوع المبيد، بحسب موقع msdmanuals .

ماذا يحدث للمصاب بتسمم المبيدات الحشرية؟

يشعر المصاب بالعديد من الأعراض نتيجة المواد الموجودة في المبيدات الحشرية وهي :

حدوث تدميعٍ في العين وتشوُّش الرؤية

سيلان اللعاب والتَّعرق

السعال والقيء

تكرار التبرز والتبول

انخفاض ضغط الدم

نقص معدل ضربات القلب ويصبح غير منتظم

صعوبة في التنفس

ضعف عام بالجسم والعضلات



أعراض التسمم الغذائي

هناك بعض الأعراض تظهر على المصاب في حالة التسمم الغذائي لأي سبب ومنها :