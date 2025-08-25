قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحف كهف روميل يحتفل بذكرى افتتاحه .. اليوم
الاعلام العبري يروج لـ اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل ونفي رسمي من دمشق
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي
أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية
سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تعوض خسائرك كلها
مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم
وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم
رشا عوني

أثارت واقع تسمم أسرة ديرمواس بالمنيا ، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قيام زوجة الأب بقتل 6 أطفال من أسرة واحدة باستخدام مادة سامة أنهت حياتهم فوراً، لتشتعل مواقع التواصل حول تلك الواقعة وتفاصيلها وما فعلته زوجة الأب الثانية بأطفاله بعد قتلهم بمادة سامة. 

القصة تعود إلى ديرمواس بالمنيا، حيث رجل متزوج زوجة أخرى وقرر رد زوجته الأولى، وكان ذلك السبب في قيام زوجته الثانية بقتل أبنائه عن طريق السم، ليموت الأب وأبنائه الستة واحداً تلو الآخر خلال يومين.

اسرة ديرمواس 

أعراض ظهرت على الأطفال قبل وفاتهم بالتسمم

وبحسب تحقيقات النيابة، فقد تبين وفاة ستة أطفال أشقاء تباعًا عقب نقلهم إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض مرضية متشابهة عليهم، تمثلت في القيء، والحمى، والتشنجات، واضطراب مستوى الوعي، وهو ما أثار شبهة وجود سبب غير طبيعي للوفاة.


كيف توفي الأطفال بالتسمم؟

أسفرت التحريات عن أن زوجة الأب الثانية خلف إرتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة بخبز الطعام الذى تعده لأنجال زوجها فى إطار رغبتها فى التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً وإعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها.

وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي عن احتواء العينات المأخوذة من الأطفال على مادة من المبيدات الحشرية. 

وبعد تناول الأطفال الطعام، بدأ يظهر عليهم أعراض مختلفة واحدا تلو الأخر، منها القئ والحمى وتشنجات الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى ليموتوا جميعاً تباعاً بفارق ساعات بعد تسممهم . 

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

أعراض التسمم بالمبيدات الحشرية

تظهر أعراض التسمم بالمبيدات الحشرية بشكل عام على هيئة صداع وغثيان ودوخة، وتتراوح شدتها من طفيفة إلى خطيرة وتشمل زيادة التعرق واللعاب، وصعوبة التنفس، وضعف العضلات، والارتباك، وحتى فقدان الوعي أو الغيبوبة في الحالات الشديدة، وقد تختلف الأعراض بناءً على نوع المبيد، بحسب موقع msdmanuals . 

ماذا يحدث للمصاب بتسمم المبيدات الحشرية؟

يشعر المصاب بالعديد من الأعراض نتيجة المواد الموجودة في المبيدات الحشرية وهي :

  • حدوث تدميعٍ في العين وتشوُّش الرؤية
  •  سيلان اللعاب والتَّعرق 
  • السعال والقيء
  • تكرار التبرز والتبول
  • انخفاض ضغط الدم
  • نقص معدل ضربات القلب ويصبح غير منتظم
  • صعوبة في التنفس
  • ضعف عام بالجسم والعضلات
  •  

أعراض التسمم الغذائي

هناك بعض الأعراض تظهر على المصاب في حالة التسمم الغذائي لأي سبب ومنها :

  • اضطراب الجهاز الهضمي: قيء، غثيان، وإسهال (قد يكون مائياً أو مصحوباً بدم).
  • آلام في البطن: تقلصات وألم في منطقة البطن.
  • الحمى: قد تشعر بارتفاع في درجة الحرارة.
  • الصداع
  • الإرهاق: الشعور بالتعب والوهن العام.
اسرة ديرمواس وفاة اسرة ديرمواس مصرع اسرة بالتسمم اعراض التسمم تسمم اسرة ديرمواس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

ترشيحاتنا

مستشفى كفر الشيخ العام

غلق ثقب بين الأذينين ووصلة شريانية بالقسطرة بمستشفى كفر الشيخ العام

السيطرة على الحريق

السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالمنيا

مواقيت الصلاة فى اسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 25-8-2025

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد