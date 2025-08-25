كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

في عام 2025، قد يبدو السلام سلعةً نادرة. فالحروب العالمية تتصاعد، وأمن الحدود يُشدّد، والتوترات التجارية لا تزال تتصاعد. لكن هناك خمسة شعوب ينعمون بتصنيفهم ضمن أكثر دول العالم سلماً.

وفقاً لمؤشر السلام العالمي لعام 2025 (GPI)، وصل عدد النزاعات بين الدول إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مع اندلاع ثلاث نزاعات أخرى هذا العام وحده. وتستجيب العديد من الدول بزيادة التسلّح.

أيسلندا..

تحتل أيسلندا المرتبة الأولى منذ عام 2008، ولا تزال الدولة الأكثر سلميةً في العالم، متصدرةً في المجالات الثلاثة: السلامة والأمن، والصراع المستمر، والعسكرة. حتى إنها سجلت تحسنًا بنسبة 2 في المئة هذا العام، مما وسّع الفجوة بينها وبين الدولة التي احتلت المركز الثاني في القائمة.

بالنسبة للسكان المحليين، فإن هذا الشعور بالأمان متأصل في حياتهم اليومية.

تقول إنجا روس أنطونيوسدوتير، المولودة في أيسلندا والمديرة العامة لشركة "إنتريبيد ترافل شمال أوروبا": "في حين أن الظروف الجوية القاسية، وخاصة في فصل الشتاء، قد لا تخلق دائمًا شعورًا بالأمان، إلا أن المجتمع هو الذي يفعل ذلك".

يمكنك المشي بمفردك ليلًا دون قلق في الغالب، سترى أطفالًا نائمين بسلام في عربات الأطفال خارج المقاهي والمتاجر، بينما يستمتع آباؤهم بتناول الطعام أو قضاء مشاويرهم، والشرطة المحلية لا تحمل أسلحة".