مصدر مقرب يكشف تفاصيل حادث وزير الكهرباء: مفهوش خدش ورجع بيته.. تفاصيل
وزارة التنمية المحلية: نقدر دور الصحافة.. والشكاوى حق أصيل للمواطنين
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. تفاصيل
تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة
والدة أطفال دلجا بالمنيا تكشف سر نجاتها من "سم" الزوجة الثانية
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
بالصور

طريقة عمل بوطابع المغربي طبق تراثي

طريقة عمل بوطابع المغربي
طريقة عمل بوطابع المغربي
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل بوطابع، على الطريقة المغربية، يعتبر المطبخ المغربي من أغنى المطابخ العربية التي تجمع بين البساطة والتنوع، والقيمة الغذائية العالية فى أن واحد، لذلك نقدم بوطابع وهو وصفة تقليدية تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة، للشيف فيفي عثمان.

المقادير لطريقة عمل بوطابع المغربي

طريقة عمل بوطابع المغربي
  • 250 غرام دقيق أبيض
  • 250 غرام دقيق قمح الفينو
  • ملعقة صغيرة خميرة فورية
  • ملعقة صغيرة سكر
  • ملعقة صغيرة ملح
  • ماء دافئ للعجن
  • زيت نباتي أو زبدة للدهن أثناء الطهي

طريقة عمل بوطابع المغربي

طريقة عمل بوطابع المغربي
  • في وعاء كبير، اخلطي الدقيق الأبيض مع دقيق القمح.
  • أضيفي الخميرة والسكر والملح، وابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح حوالي 30 دقيقة حتى تختمر قليلًا.
  • قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم افردي كل كرة على شكل دائرة رقيقة.
  • سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.
طريقة عمل بوطابع المغربي
  • ضعي الأقراص واحدًا تلو الآخر، واتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون من الجانبين.
  • قدمي أبو طابع ساخن مع العسل والزبدة، أو بجانب الشاي المغربي، ويمكن تناوله مع الأجبان أو الصلصات المالحة حسب الرغبة.
المطبخ المغربي المطابخ العربية طريقة عمل بوطابع بوطابع عمل بوطابع

بالصور

