طريقة عمل بوطابع المغربي طبق تراثي

طريقة عمل بوطابع، على الطريقة المغربية، يعتبر المطبخ المغربي من أغنى المطابخ العربية التي تجمع بين البساطة والتنوع، والقيمة الغذائية العالية فى أن واحد، لذلك نقدم بوطابع وهو وصفة تقليدية تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة، للشيف فيفي عثمان.

المقادير لطريقة عمل بوطابع المغربي

طريقة عمل بوطابع المغربي

250 غرام دقيق أبيض

250 غرام دقيق قمح الفينو

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

زيت نباتي أو زبدة للدهن أثناء الطهي

طريقة عمل بوطابع المغربي

طريقة عمل بوطابع المغربي

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق الأبيض مع دقيق القمح.

أضيفي الخميرة والسكر والملح، وابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها ترتاح حوالي 30 دقيقة حتى تختمر قليلًا.

قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم افردي كل كرة على شكل دائرة رقيقة.

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.

طريقة عمل بوطابع المغربي

ضعي الأقراص واحدًا تلو الآخر، واتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون من الجانبين.