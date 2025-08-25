طريقة عمل بوطابع المغربي طبق تراثي

طريقة عمل بوطابع، على الطريقة المغربية، يعتبر المطبخ المغربي من أغنى المطابخ العربية التي تجمع بين البساطة والتنوع، والقيمة الغذائية العالية فى أن واحد، لذلك نقدم بوطابع وهو وصفة تقليدية تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة، للشيف فيفي عثمان.
المقادير لطريقة عمل بوطابع المغربي
- 250 غرام دقيق أبيض
- 250 غرام دقيق قمح الفينو
- ملعقة صغيرة خميرة فورية
- ملعقة صغيرة سكر
- ملعقة صغيرة ملح
- ماء دافئ للعجن
- زيت نباتي أو زبدة للدهن أثناء الطهي
طريقة عمل بوطابع المغربي
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق الأبيض مع دقيق القمح.
- أضيفي الخميرة والسكر والملح، وابدئي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح حوالي 30 دقيقة حتى تختمر قليلًا.
- قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم افردي كل كرة على شكل دائرة رقيقة.
- سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة.
- ضعي الأقراص واحدًا تلو الآخر، واتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون من الجانبين.
- قدمي أبو طابع ساخن مع العسل والزبدة، أو بجانب الشاي المغربي، ويمكن تناوله مع الأجبان أو الصلصات المالحة حسب الرغبة.