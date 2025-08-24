في موسمها.. طريقة عمل تشيز كيك بالمانجو

تشيز كيك مانجو من الحلويات المفضلة لدى العديد مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تشيز كيك مانجو، فيما يلي….



مقادير تشيز كيك مانجو

● ٢ كوب كريمة سائلة

● ٢٥٠ جرام جبنه كريمي

● نص كوب سكر بودره

● كيس فانيلا

● كوب بيوريه مانجو





لطبقة البسكوت

● 1 كوب بسكوت مطحون

● 2 ملعقة كبيرة زبدة





للوجه

● مكعبات مانجو

● ورق نعناع





طريقة تحضير تشيز كيك مانجو

تخلط جميع المكونات معا حتى يصبح القوام “كريمي”

يخلط البسكوت مع الزبدة المذابة

ترص طبقة من البسكوت

تضاف طبقة من الجبنة الكريمي

تزين بالمانجو والنعناع