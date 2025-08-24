قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل حفنة من الكاجو قبل النوم؟

كاجو
كاجو
هاجر هانئ

قد يؤدي تناول حفنة من الكاجو قبل النوم، إلى تعزيز نوم أعمق وأكثر راحة، يعتبر الكاجو غني بالمغنيسيوم والتربتوفان والدهون الصحية، والتي تساعد على استرخاء العضلات وتنظيم الميلاتونين ودعم إنتاج السيروتونين - وكلها حيوية للنوم الجيد.

و قد يؤدي استهلاك الكاجو بانتظام في الليل أيضا، إلى تقليل القلق الليلي وتحسين المزاج ودعم صحة الدماغ والقلب بشكل عام.

إذا كنت تقلب على سريرك في الليل ولا تحصل على نوم مناسب، فقد حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة.

وفقا للخبراء، يمكن أن يكون الأرق أو النوم غير المنتظم خطرا على صحتك على المدى الطويل، بصرف النظر عن جعلك تشعر بالدوار والتعب خلال النهار، فإنه يؤثر أيضا على صحة قلبك ودماغك ويؤدي إلى زيادة الوزن، وفقا لخبراء التغذية، يمكن أن يمنحك تناول كاجو ليلة نوم جيدة دون انقطاع.

كيف يساعد الكاجو في التغلب على الأرق؟


الكاجو مليء بالتريبتوفان، وهو حمض أميني أساسي لا يستطيع جسمك إنتاجه ويجب الحصول عليه من الطعام، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج البروتين والنمو وإنشاء ناقلات عصبية وهرمونات مهمة مثل السيروتونين والميلاتونين - وكلاهما ضروري للنوم.

الكاجو غني أيضا بالمغنيسيوم - وهو مغذيات كبيرة تلعب دورا مهما في تنظيم النوم، المغنيسيوم يريح عضلاتك ويقلل من التوتر، كما أنه فعال في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل القلق.

وفقا للدراسات، يؤثر المغنيسيوم على الناقلات العصبية ويعزز الاسترخاء.

قوة فيتامين ب 6 والفولات، الكاجو له أيضا العديد من الفوائد الأخرى لصحتك وعافيتك بشكل عام، إنها تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ أو LDL وتعطيك ما يكفي من الأحماض الدهنية والفيتوستيرول لتشجيع مجموعة واسعة من الأنشطة البيولوجية، والتي تتراوح من المضادة للالتهابات إلى المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة إلى المضادة للسرطان.

الكاجو الصورة من موقع هيلثي

كيف ومتى يجب أن تأكل الكاجو؟


يوصي الخبراء بنقع ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة من الكاجو في الصباح، يجب أن تأكل هذه الكاجو المنقوع قبل ساعة من النوم. أيضا، اتبع هذه الطقوس بشكل صحيح بهذه الطريقة لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على نتائج مناسبة وواضحة.
يقول خبراء التغذية بهذه الطريقة، قد يكون التأثير بطيئا، ولكنه فعال للغاية على المدى الطويل، في حين أن الكاجو يساعد على تحسين نوعية النوم، فإن هذه المكسرات ليس لها أي آثار جانبية على جسمك. أيضا، يمكن أن يكون تناول حفنة من الكاجو المحمص وجبة خفيفة مفيدة قبل النوم، والتي يجب أن تأخذها ساعة قبل أن تصل إلى السرير. وفقا للخبراء، فإن معجون الكاجو، إلى جانب كوب من الحليب، مفيد أيضا لتحسين أنماط النوم.

الكاجو

أشياء يجب تذكرها قبل تناول الكاجو 


على الرغم من أنها محملة بالفوائد الصحية، إلا أن الكاجو غني بالسعرات الحرارية، لذا تذكر دائما أن تستهلك هذه المكسرات باعتدال.
يقول الأطباء إن فعالية الكاجو للنوم تختلف من شخص لآخر. ومع ذلك، بالنسبة لمشاكل النوم المستمرة، من الأفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

المصدر : timesnownews
 

