ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

الجوافة من أشهر الفواكه التي تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن، ومن فوائد الجوافة للرجيم أنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية (37 سعر حراري فقط فى الواحدة) بالإضافة كونها غنية بالألياف، حيث تمنح الثمرة 12% من نسبة الألياف التي يحتاجها الجسم يومياً.

كما أنها تساعد على زيادة الشعور بالشبع مما يقلل نسبة السعرات الحرارية المتناولة بشكل يومي، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الجوافة الصحية وفقا لموقع هيلثى..

فوئد الجوافة..

1-فوائد الجوافة لمرضى السكرى

أوضحت بعض الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة قد يساعد على خفض نسبة السكر في الدم ويحسن من مقاومة الإنسولين.

كما أن الجوافة غنية بمضادات الأكسدة التي قد تحمي مرضى السكر من مضاعفات المرض بالإضافة لكونها وجبة خفيفة صحية ذات مؤشر سكرى منخفض فلا تسبب الارتفاع السريع للسكر في الدم وتساعد على التحكم في الوزن.

2-فوائد ورق الجوافة للصدر

يساعد مغلي أوراق الجوافة على تحسين صحة الجهاز التنفسي وتهدئة السعال.

من فوائد ورق الجوافة للجهاز التنفسي أيضاً أن له خصائص مضادة للبكتيريا فتساعد في الحماية من العدوى والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

يساعد تناول الجوافة على تحسين حركة الأمعاء وتحمي من الإصابة بالعدوى البكتيرية، وتقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي و كونها غنيه بالألياف فهي تساعد علي طرد الفضلات خارج الجسم ..

3-فوائد الجوافة للغدة الدرقية

تتميز الجوافة بخصائصها المضادة للالتهاب التى قد تساعد في الوقاية من التهاب الغدة الدرقية، كما أنها تحتوى أيضاً على النحاس مما يساعد فى الوقاية من مشكلات الغدة الدرقية الناتجة عن نقص النحاس.

4-الحد من الإسهال

إن خلاصة أوراق الجوافة تمنع تكاثر نوع معين من البكتيريا التي لها دور كبير في الإصابة بالإسهال، والحد من تكاثر البكتيريا يعني التخلص من الإسهال.