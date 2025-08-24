قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

رنا عصمت

الجوافة من أشهر الفواكه التي تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن، ومن فوائد الجوافة للرجيم أنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية (37 سعر حراري فقط فى الواحدة) بالإضافة كونها غنية بالألياف، حيث تمنح الثمرة 12% من نسبة الألياف التي يحتاجها الجسم يومياً.

 كما أنها تساعد على زيادة الشعور بالشبع مما يقلل نسبة السعرات الحرارية المتناولة بشكل يومي، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الجوافة الصحية وفقا لموقع هيلثى..

فوئد الجوافة..

1-فوائد الجوافة لمرضى السكرى

أوضحت بعض الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة قد يساعد على خفض نسبة السكر في الدم ويحسن من مقاومة الإنسولين.

كما أن الجوافة غنية بمضادات الأكسدة التي قد تحمي مرضى السكر من مضاعفات المرض بالإضافة لكونها وجبة خفيفة صحية ذات مؤشر سكرى منخفض فلا تسبب الارتفاع السريع للسكر في الدم وتساعد على التحكم في الوزن.

2-فوائد ورق الجوافة للصدر

يساعد مغلي أوراق الجوافة على تحسين صحة الجهاز التنفسي وتهدئة السعال.

من فوائد ورق الجوافة للجهاز التنفسي أيضاً أن له خصائص مضادة للبكتيريا فتساعد في الحماية من العدوى والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.

يساعد تناول الجوافة على تحسين حركة الأمعاء وتحمي من الإصابة بالعدوى البكتيرية، وتقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي و كونها غنيه بالألياف فهي تساعد علي طرد الفضلات خارج الجسم ..

3-فوائد الجوافة للغدة الدرقية

تتميز الجوافة بخصائصها المضادة للالتهاب التى قد تساعد في الوقاية من التهاب الغدة الدرقية، كما أنها تحتوى أيضاً على النحاس مما يساعد فى الوقاية من مشكلات الغدة الدرقية الناتجة عن نقص النحاس.

4-الحد من الإسهال

إن خلاصة أوراق الجوافة تمنع تكاثر نوع معين من البكتيريا التي لها دور كبير في الإصابة بالإسهال، والحد من تكاثر البكتيريا يعني التخلص من الإسهال.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة4 الجوافة فوائد الجوافة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

