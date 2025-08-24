قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

وفاة الفنان بهاء الخطيب.. معلومات عن مرض الراحل وأعراضه

بهاء الخطيب
بهاء الخطيب
هاجر هانئ

تصدر الفنان الشاب بهاء الخطيب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 41 نتيجة إصابته بـ ذبحة صدرية.


معلومات عن مرض بهاء الخطيب 


الذبحة الصدرية هي ألم أو انزعاج في الصدر يحدث عندما لا يحصل جزء من القلب على ما يكفي من الدم والأكسجين، غالبًا ما تُسمى بالذبحة الصدرية، قد تكون الذبحة الصدرية عرضًا لمرض الشريان التاجي (CAD)، ولكن قد تكون لها أسباب أخرى.

أسباب الذبحة الصدرية


تحدث الذبحة الصدرية عندما لا تحصل عضلة القلب على ما يكفي من الدم والأكسجين، يُسمى نقص التروية.
قد تكون الذبحة الصدرية عرضًا لمرض الشريان التاجي (CAD)، وهو عندما تضيق الشرايين التي تحمل الدم إلى القلب وتنسد، قد يحدث هذا بسبب:
تصلب الشرايين 
جلطة دموية
لويحة في أحد الشرايين قابلة للتمزق 
ضعف تدفق الدم عبر صمام القلب الضيق
ضعف ضخ عضلة القلب
تشنج الشريان التاجي

هناك نوعان آخران من الذبحة الصدرية:
الذبحة الصدرية الدقيقة: كانت تُسمى سابقًا متلازمة إكس، تُسبب ألمًا في الصدر دون انسداد في الشريان التاجي، ينتج الألم عن ضعف وظيفة الأوعية الدموية الدقيقة التي تؤدي إلى القلب والذراعين والساقين، وهي أكثر شيوعًا لدى النساء.

الذبحة الصدرية المتغيرة: تُسمى أيضًا ذبحة برنزميتال. وهي نادرة. تحدث فقط تقريبًا في حالة الراحة، وليس بعد التمرين أو الإجهاد، تحدث عادةً بين منتصف الليل والصباح الباكر، يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، ترتبط بتشنج الشريان، وهي أيضًا أكثر شيوعًا لدى النساء.

بهاء الخطيب

أعراض الذبحة الصدرية


هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا للذبحة الصدرية:
ألم ضاغط أو عاصر أو ساحق، عادةً في الصدر أسفل عظم القص.
ألم قد يحدث أيضًا في أعلى الظهر أو الذراعين أو الرقبة أو شحمة الأذن.
ألم في الصدر ينتشر إلى الذراعين أو الكتفين أو الفك أو الرقبة أو الظهر.
ضيق في التنفس.
ضعف.
إرهاق شديد.
شعور بالإغماء.
عادةً ما يزول ألم الصدر الناتج عن الذبحة الصدرية في غضون دقائق قليلة بالراحة أو بتناول أدوية القلب الموصوفة، مثل النتروجليسرين.
المصدر: hopkinsmedicine
 

