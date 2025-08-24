قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

رحيل مفاجئ إثر أزمة قلبية.. من هو بهاء الخطيب؟

بهاء الخطيب
بهاء الخطيب
أمينة الدسوقي

خيمت حالة من الحزن علي الأوساط الفنية بعد وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سرداق عزاء للراحل ، فمن هو بهاء الخطيب.

بهاء الخطيب يفارق الحياة إثر أزمة قلبية 

 فارق الفنان الشاب بهاء الخطيب الحياة عن عمر ناهز 41 عاما، بعد تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه. 

ورغم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر ومحاولة إنعاشه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

نعي من زملاء بهاء الخطيب 

ونعى عدد من الفنانين الراحل، بينهم الفنان حسام داغر الذي أعرب عن صدمته عبر منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً:"كنا لسه بنتكلم تيجي تقعد معايا في إسكندرية.. فجأة الناس بتمشي كده لا حول ولا قوة إلا بالله… بهاء الجميل الطيب، عرفته من أيام مسرح الجامعة وكان ناجح في كل حاجة بيعملها. ليه الطيبين بيمشوا فجأة؟ الصبر من عندك يا رب".

السيرة والمسيرة الفنية لبناء الخطيب

ولد بهاء الخطيب عام 1984، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، قبل أن يلتحق بـ المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج.

إلى جانب نشاطه الفني، عمل الراحل بهاء الخطيب أيضا في مجالات تصميم المؤثرات البصرية والموارد البشرية.

شارك بهاء الخطيب في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها:

صاحب المقام

عائلة الحاج نعمان (الجزء الثاني)

واحة الغروب

نصيبي وقسمتك

فاتن أمل حربي

لعبة نيوتن

وكان آخر ظهور له دراميا في مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، وإخراج محمد ياسين.

مراسم تشييع بهاء الخطيب 

أُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل صباح اليوم الأحد بمسجد خاتم المرسلين في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، قبل أن يُوارى الثرى بمقابر ميت رهينة وسط حضور أسرته وأصدقائه.

بهاء الخطيب وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب ذبحة صدرية مفاجئة زملاء بهاء الخطيب حسام داغر مسلسل المشوار

