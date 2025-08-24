قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

عادة سهلة ومريحة افعلها يوم الإجازة للحفاظ على صحة قلبك

ريهام قدري

نصح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب على صفحته الشخصية بالفيسبوك بالنوم يوم الإجازة 

وقال استشاري أمراض القلب : تُظهر الأبحاث أن النوم لساعات طويلة يوم الإجازة يحمي قلبك.

وجدت دراسة عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يعوضون ما فاتهم من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%، وخاصةً بين أولئك الذين يعانون من قلة النوم خلال الأسبوع.

واستنادًا إلى بيانات ما يقرب من 91,000 مشارك في دراسة البنك الحيوي البريطاني، لاحظ الباحثون أن حتى النوم المُريح خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يُساعد في تعويض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بقلة النوم المزمنة خلال أيام الأسبوع.

في حين يُحذّر العلماء من أن النوم لساعات طويلة لا يُزيل تمامًا آثار قلة النوم، إلا أن الدراسات السابقة تُؤكّد فوائده - بما في ذلك إطالة العمر، وانخفاض الالتهابات، وتحسين النتائج الصحية لمن يُفضّلون النوم في عطلة نهاية الأسبوع.

لا يزال الخبراء يُؤكّدون أن الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم كل ليلة باستمرار يُمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة - وهي عوامل رئيسية لأمراض القلب.

لكن هذه الأدلة المُتزايدة تُشير إلى أن النوم المُريح خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإن لم يكن حلاً مثاليًا، إلا أنه يُمكن أن يكون وسيلة حماية مفيدة في عالم يعاني من قلة النوم المُزمنة.

المصدر:
جامعة أريزونا تعويض النوم خلال عطلات نهاية الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20% (2024)
 

يوم الإجازة الاجازة النوم يوم الإجازة فوائد النوم جامعة أريزونا

