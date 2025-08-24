طريقة عمل صدور دجاج بالسبانخ والريحان.. صحية ولذيذة

صدور دجاج بالسبانخ والريحان من الأكلات التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية و الفيتامينات الموجودة في الخضروات التي يحتاجها جسم الإنسان.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صدور دجاج بالسبانخ والريحان، فيما يلي:

مقادير صدور دجاج بالسبانخ والريحان



● صدور دجاج

● جبنة موتزاريلا قطع

● سبانخ

● ريحان طازج

● طماطم مجففة

● ملح

● فلفل أسود

● بابريكا

طريقة تحضير صدور دجاج بالسبانخ والريحان



تتبل الدجاج بالملح و الفلفل الأسود و البابريكا

و في وعاء يشوح الريحان مع مكعب المرقة ثم يضاف الدجاج مع الزبدة و زيت الزيتون

ثم يضاف السبانخ و الطماطم المجففة

و تقدم