طريقة عمل صدور دجاج بالسبانخ والريحان.. صحية ولذيذة

صدور دجاج بالسبانخ والريحان من الأكلات التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية و الفيتامينات الموجودة في الخضروات التي يحتاجها جسم الإنسان.
قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صدور دجاج بالسبانخ والريحان، فيما يلي:
مقادير صدور دجاج بالسبانخ والريحان
● صدور دجاج
● جبنة موتزاريلا قطع
● سبانخ
● ريحان طازج
● طماطم مجففة
● ملح
● فلفل أسود
● بابريكا
طريقة تحضير صدور دجاج بالسبانخ والريحان
تتبل الدجاج بالملح و الفلفل الأسود و البابريكا
و في وعاء يشوح الريحان مع مكعب المرقة ثم يضاف الدجاج مع الزبدة و زيت الزيتون
ثم يضاف السبانخ و الطماطم المجففة
و تقدم