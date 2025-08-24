جلابية.. ناقد موضة يعلق على فستان هيفاء وهبي في لبنان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا جديدة للفنانة هيفاء وهبي، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في لبنان.

وتألقت هيفاء وهبي في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة ، واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل الذي جمع بين مجموعة من الألوان المبهجة.

وتزينت هيفاء وهبي ، ببعض المجوهرات غير مبالغ فيها، فيما بدت بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



تعليق ناقد موضة على إطلالة هيفاء وهبي



علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان هيفاء وهبي في الحفل قائلا:" الفستان بحد ذاته شوية عطاني ستايل الدشداشة "بالعراقي" او الجلابية " بالمصري" يمكن بخصوص الالوان و الخطوط الافقية وشوية عطاني ستايل حلو و الوان فرش و غريبة مع بعض ."



وتابع: "بين هذا و ذاك هيفاء هي يلي لابسة الفستان لهذا حتى لو كان جلابية راح تحولها لفستان كوتور بجسمها وجمالها و انوثتها، طالعة قمر من ناحية المكياج والشعر وحتى تنسيق المجوهرات مناسب."