قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الأزمة عدت بسلام| تحاليل أنغام جيدة وستعود للقاهرة قريبا
رجل الأعمال عماد زيادة أمين شباب محافظة القاهرة بالجبهة الوطنية
300 ألف جنيه .. تفاصيل قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج
مقتل اثنين وإصابة أخرين في غارات إسرائيلية على صنعاء
أحد الناجين من حادث أبو تلات: مكانش فيه راية حمرا.. ورفعوها بعد الغرق
قبل جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. مخالفات تعرض المواطنين لعقوبات الحبس والغرامة
سعر الدولار مساء اليوم 24-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جلابية.. ناقد موضة يعلق على فستان هيفاء وهبي في لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هاجر هانئ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا جديدة للفنانة هيفاء وهبي، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في لبنان.

وتألقت هيفاء وهبي في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة ، واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل الذي جمع بين مجموعة من الألوان المبهجة.

وتزينت هيفاء وهبي ، ببعض المجوهرات غير مبالغ فيها، فيما بدت بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


تعليق ناقد موضة على إطلالة هيفاء وهبي


علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان هيفاء وهبي في الحفل قائلا:" الفستان بحد ذاته شوية عطاني ستايل الدشداشة "بالعراقي" او الجلابية " بالمصري" يمكن بخصوص الالوان و الخطوط الافقية وشوية عطاني ستايل حلو و الوان فرش و غريبة مع بعض ."


وتابع: "بين هذا و ذاك هيفاء هي يلي لابسة الفستان لهذا حتى لو كان جلابية راح تحولها لفستان كوتور بجسمها وجمالها و انوثتها، طالعة قمر من ناحية المكياج والشعر وحتى تنسيق المجوهرات مناسب."

هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي اطلالات هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

ترشيحاتنا

نجم نابض

نجم نابض ويد بشرية.. ماذا يحدث فى السماء؟

في ظل اختتام الشياطين الحمر استعدادهم.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وتفاصيل الاستعدادات الأخيرة

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

فيديو

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد